L’ultima puntata del trono over di Uomini e donne è stata parecchio movimentata. C’è stata una lite energica tra Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri. Lei furiosa contro di lui, perché Riccardo si è permesso di pubblicare su Instagram la “loro canzone”. Prima gli ha urlato “fai schifo” e poi gli ha dato un bel ceffone. Non ci resta altro da aggiungere, se non che per i due la musica sembra proprio finita.