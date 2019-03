Mario Tozzi torna in tv con Sapiens, la nuova trasmissione di Rai3

La divulgazione scientifica e ambientale torna su Rai3 in prima serata con il volto di Mario Tozzi, “Sapiens – un solo pianeta” in onda il sabato a partire dal prossimo 16 marzo alle 21.45.

Un programma che pone domande sull’uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens, cercando le risposte con accurate indagini sul campo. La scienza diventa così un racconto avvincente e spettacolare grazie alla narrazione di Mario Tozzi, scienziato, divulgatore e appassionato esploratore che ritorna in uno spazio cruciale di Rai3 dopo aver condotto alcuni dei programmi storici della rete.

I Sapiens sono animali uguali agli altri? Quali sono state le vere cause del successo dei Sapiens?

Che cos’è davvero un fiume? Ne abbiamo ancora bisogno?

Perché gli uomini, a un certo punto, decidono di vivere nelle città?

Esiste solo un Mediterraneo? Perché la storia e la scienza sono nate proprio qui?

La conquista della Luna ci ha cambiati? Com’è la Terra, vista dalla Luna?

Che cos’è la scienza? E’ vero che si basa su un metodo infallibile? Che cos’è il genio? Leonardo da Vinci lo era davvero?

Si possono prevedere i terremoti? Cosa possiamo fare per conviverci?

Le strade di oggi collegano ancora? Come saranno fatte le strade del futuro? Perché non andiamo ancora in giro con le navicelle come in Blade Runner?

Tante domande a cui Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, prova a dare risposte chiare e semplici, seguendo un percorso originale e rigoroso d’indagine che solo uno scienziato può offrire. Percorrendo i fiumi di tutto il mondo per raccontarne lo stato; attraversando i secoli alla scoperta dell’evoluzione dei Sapiens e delle loro città; volando nello spazio per guardare la Terra dalla Luna; navigando sul Mediterraneo.

Otto veri e propri racconti tematici narrati da Tozzi grazie ad indagini compiute sempre sul campo, con l’aiuto di documentari, schede, esperti di diverse discipline e grafiche spettacolari, che hanno un ruolo centrale nel racconto.

Otto puntate per otto temi: i fiumi troppo spesso dimenticati, l’evoluzione dell’Homo sapiens, la Luna e la Terra vista dalla Luna, i terremoti, le città del passato e quelle del futuro, il Mediterraneo, Leonardo e il metodo scientifico, le strade fisiche e quelle immateriali, che collegano mondi diversi.

Mario Tozzi viaggia e mostra luoghi molto diversi: dalla città di Gerusalemme ai templi di Malta, dal fiume Tagliamento al Nilo, dall’Etna agli tsunami in Asia, dalla strada romana dell’Appia al ponte Morandi. E tanto altro ancora.

Ma le novità del format non finiscono qui.

Il programma, realizzato in esterni, si apre e si chiude con Mario Tozzi in studio per un’inedita forma di Ted, una breve conferenza-racconto che all’inizio pone le domande al centro della puntata e alla fine prova a tirare le fila del suo percorso di esplorazione e di indagine. Nello studio, con un palcoscenico e un pubblico di studenti, ci saranno tutti gli oggetti, le immagini e le grafiche necessarie per offrire il punto di vista originale di un programma scientifico come “Sapiens – un solo pianeta”. In alcune occasioni un artista/ospite/cantautore a sorpresa completa il racconto.