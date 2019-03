Ascolti tv, stravince “Meraviglie”

Grande successo, ieri in prima serata, per la nuova stagione di “Meraviglie”. Il programma di Alberto Angela per Rai1, dedicato alle bellezze italiane, note e meno conosciute, ha conquistato il gradimento di 4 milioni e 513 mila spettatori, con il 19,3 di share, guadagnandosi il titolo di programma più visto in prime time.

Chiusura nel segno dei grandi numeri anche per “Il Collegio”, su Rai2: l’ultimo appuntamento con la classe degli alunni chiamati a sostenere l’esame di licenza media del 1968 è stato visto da 2 milioni e 307 mila spettatori, con il 9,7. Il programma si è confermato in grado di fare un’eccezionale presa sul pubblico più giovane: lo share tra gli 11-14enni, infatti, è stato del 52,6, un record assoluto. Notevole anche lo share nella fascia dei più piccoli (4-11 anni), con il 35,5.

“Meraviglie” e “Il Collegio”, si posizionano sul podio dei programmi più commentati sui social (Facebook, Twitter e Instagram) del prime time: al primo posto Alberto Angela con oltre 85 mila interazioni, al secondo “Il collegio” con oltre 73mila (Fonte Nielsen). Il Collegio si conferma il programma più commentato su Twitter, al primo posto dei TT Italia per tutta la durata della trasmissione.

Per chiudere la prima serata, infine, sono stati 888 mila i telespettatori che hanno seguito su Rai3 l’appuntamento settimanale con #Cartabianca , il programma di informazione di Bianca Berlinguer, che ha raggiunto il 3,9 di share.

Da segnalare, in seconda serata, sia “Porta a porta”, che su Rai1 ha sfiorato il milione di telespettatori (957mila, share del 12,3), sia “Giovani e ricchi” su Rai2, il primo dei docufilm sul mondo giovanile realizzati da Alberto D’Onofrio, visto da 720 mila spettatori, con il 7,1 di share. Molto bene, sempre su Rai2, anche gli ascolti di “Tg2 Post”, l’approfondimento in onda dopo l’edizione del Tg2 delle 20.30, con 1 milione e 77mila spettatori e il 4 di share.

Si conferma leader nel preserale “L’Eredità”, con 4 milioni e 904 mila spettatori e il 24,5% di share, mentre nell’access prime time sempre su Rai1, “Soliti ignoti – Il ritorno” ha realizzato 5 milioni e 56 mila, con il 18,8 di share.

Nel complesso le reti Rai hanno conquistato la prima serata, con 9 milioni e 597 mila spettatori e il 36 di share, la seconda, con 4 milioni e 117 mila telespettari e il 34,3 di share, e l’intera giornata, con il 36,2 di share e un ascolto medio di 3 milioni e 839 mila spettatori.