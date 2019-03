Stasera torna, su Rai3, “Chi l’ha visto?”

Usava il pretesto dei provini per attirare nella trappola ragazze giovanissime, alcune anche minorenni. Approfittava di loro con la promessa di guadagni e carriera cinematografica. Si faceva chiamare “maestro”. Ma era solo uno squallido sistema per portare le prede nella sua “rete”. Una storia raccontata da “Chi l’ha visto?”, in onda alle 21.20 su Rai3. Per sette anni, l’uomo ha approfittato delle giovani vittime nella sua Accademia di recitazione. Ora per lui l’accusa è di violenza sessuale nei confronti di cinque ragazze.