David Bowie avrebbe pianificato la sua morte

Avrebbe pianificato la sua morte. David Bowie, secondo la giornalista britannica e sua biografa Lesley-Ann Jones, avrebbe fatto ricorso al suicidio assistito. La Jones ha rilasciato un’intervista alla BBC nella quale ha parlato degli ultimi giorni di vita del Duca Bianco e della procedura scelta per morire. Una procedura che sarebbe stata tenuta nascosta per proteggere la sua famiglia. “Chiunque l’abbia aiutato in questa missione e come sia stata compiuta – ha spiegato Jones – non sarà mai rivelato. Sono sicura che non ha coinvolto familiari e amici per proteggerli”, ha spiegato la biografa. Perché questa necessità di protezione? Ragioni legali: il suicidio assistito non è infatti consentito in diversi stati americani tra i quali quello di New York, nel quale Bowie è morto. Nessuna dichiarazione è stata ancora rilasciata dalla famiglia dell’artista.

