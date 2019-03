Justin Bieber e la moglie fanno pace

Un bel bacio su Instagram sancisce la fine della crisi coniugale tra Justin Bieber e la moglie, Hailey Baldwin, che se n’era andata di casa perché la depressione del marito aveva creato un’atmosfera cupa e pesante di cui anche lei stava risentendo.

Rifugiatasi qualche giorno da una sua amica e avvistata più volte in giro da sola a New York, mentre Justin Bieber sui social ammetteva di sentirsi “strano e scollegato” e di “star soffrendo moltissimo”, chiedendo ai suoi fan di pregare per lui, ora è finalmente tornata a casa dove ha abbracciato il suo Justin promettendogli di combattere insieme la battaglia contro la depressione e di non lasciarlo più.

Justin ha voluto dare la notizia ai suoi fan che aveva fatto molto preoccupare nei giorni scorsi e quale miglior messaggio dell’immagine di un bel bacio con la moglie mentre lui accenna finalmente un sorriso? Tra l’altro Justin si è anche tagliato i capelli e mostra finalmente un look curato, al posto di quello sciatto con cui era stato visto settimane fa mentre, triste e trasandato, si recava nello studio dello psichiatra da cui è in cura.

Tornare a prendersi cura di sé è il primo passo verso la guarigione e Justin sta dimostrando di voler fare di tutto per tornare a essere sereno come una volta, soprattutto adesso che il grande amore della sua vita è finalmente tornata da lui.

Sandra Rondini, Ilgiornale.it