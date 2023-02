Sanremo d’amare, i cantanti accoppiati e quelli sulla piazza

Dalle nozze dei Coma_Cose ai misteriosi Madame, Mr Rain e LDA

L’amore trionfa a Sanremo con i Coma_Cose che annunciano le nozze, Elodie che manifesta tutta la sua passione con Andrea Iannone, Lazza che tiene segreta la fidanzata Debora Oggioni, Levante in veste di mamma di Alma Futura avuta dal compagno Pietro Palumbo, riservato ma innamorato Dimartino che fa coppia con la fotografa Michela Forte, mentre Colapesce sogna di fidanzarsi con una ragazza bellissima. E poi ci sono i single Rosa Chemical e Ariete. E i misteriosi Leo Gassman, Mr Rain e LDA.

L’annuncio delle nozze

Che i Coma_Cose facessero coppia non solo sul palco ma anche nella vita era cosa nota. Ma la coppia artistica che sta insieme da sei anni ha deciso di andare all’altare. Durante la conferenza stampa prima della terza serata, Fausto Zanardelli e California hanno dato l’annuncio: ci sposiamo! La data ancora non c’è, ma dopo la kermesse programmeranno tutto per bene.

Gli accoppiati

Ultimo è felicemente fidanzato con Jacqueline Luna Di Giacomo (che vive tra Roma e Los Angeles), figlia di Heather Parisi.

Tananai, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, sta con Sara Marino, la ragazza ha partecipato anche al suo videoclip “Esagerata”.

Giorgia vive dal 2004 con il ballerino Emanuel Lo. Nel 2010 sono diventati genitori di Samuel.

Antonio Dimartino del duo Colapesce Dimartino è fidanzato con una fotografa da diversi anni. Lui e Michela Forte sono diventati genitori di Ninalou nel 2017.

Levante fa coppia con l’avvocato siciliano Pietro Palumbo da tre anni. Nel 2022 è nata la loro prima bimba, Alma Futura.

Elodie sta con il motociclista Andrea Iannone. La loro storia è nata in sordina durante una vacanza tra amici, ma è decollata in fretta tra passione e complicità e ora la cantante dice di lui: “C’è rispetto, è un ragazzo pulito e buono”.

Paola Iezzi del duo Paola e Chiara fa coppia da tanti anni con il fotografo Paolo Santambrogio. La cantante potrebbe presto annunciare le nozze.

Lazza sul palco di Sanremo ha dedicato i fiori alla mamma, ma è sempre molto attento a non spifferare molto della sua vita sentimentale. Da un paio d’anni è fidanzato con la modella Debora Oggioni.

J-Ax del gruppo Articolo 31 è sposato con Elaina Coker: la modella americana con cui fa coppia dal 2007 lo ha reso padre nel 2017. Al figlio Nicolas il cantante aveva dedicato la canzone “Tutto tua madre”.

Il leader dei Modà Kekko Silvestre ha sposato la moglie Laura Valente due volte nel 2021 dopo 23 anni insieme. Hanno una figlia Gioia.

Dei Cugini di Campagna gli sposati sono Ivano Michetti e Nick Luciani.

I single

Rosa Chemical è single dopo la fine della storia con l’ex fidanzata Barbara Boscali avvenuta nel 2021.

Colapesce, nome d’arte di Lorenzo Urciullo, del duo Colapesce Dimartino, è single ma ha già detto che sogna di fidanzarsi con una splendida ragazza.

Poco si sia della vita privata di Chiara Iezzi del duo musicale Paola e Chiara. La cantante si è sposata in segreto 9 anni fa con Meir Cohen, ma i due si sarebbero lasciati poco tempo dopo, pur mantenendo ottimi rapporti.

Ariete ha dichiarato di essere bisessuale e dopo la fine della storia d’amore con Jenny De Nucci, ora sarebbe single.

Gianluca Grignani è stato sposato per 17 anni con Francesca Dall’Olio, da cui ha avuto quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona.

Anna Oxa è stata sposata tre volte: con il musicista Franco Ciani, con l’imprenditore e politico kosovaro Behgjet Pacolli e poi con la sua ex guardia del corpo Marco Sansonetti. Dalla relazione con Gianni Belleno, batterista dei New Trolls, sono nati Francesca e Qazim.

I misteriosi

Non si sa se LDA dopo la fine della sua storia d’amore con Emanuela Pennino sia di nuovo in coppia. Alcune voci lo vorrebbero vicino a Miriam Galluccio, ma per il momento il figlio di Gigi D’Alessio non si sbilancia.

Madame, all’anagrafe Francesca Calearo, non svela molto della sua vita sentimentale. Dopo aver dichiarato di essere bisessuale, non ha mai rivelato il nome di un compagno o compagna.

Leo Gassman è ancora fidanzato? Regna il mistero sulla vita privata del cantante che è stato (è?) fidanzato con Enula. Sui social non ci sono indizi.

Mara Sattei pare che faccia coppia con un uomo che al di fuori dello showbiz, ma non ci sono conferme da parte della diretta interessata.

Riservatissimo pure Mr Rain. Non si sa se il cantante sia fidanzato o no. Idem per Marco Mengoni che non rivela nulla dei suoi amori e preferisce parlare solo di musica.