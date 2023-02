Nina Moric riabbraccia il figlio Carlos: non lo vedeva da tre anni

L’occasione per l’incontro è stata l’inaugurazione della mostra delle opere della Moric in una galleria d’arte di Bergamo

Nina Moric riabbraccia il figlio Carlos Corona. L’incontro tra mamma e figlio, che non si vedevano da tre anni, è avvenuto in occasione dell’inaugurazione della mostra delle opere della Moric in una galleria d’arte di Bergamo. “Lui è il capolavoro della mia vita” ha detto la modella abbracciando suo figlio.

Quello tra Nina Moric e suo figlio Carlos, avuto dalla relazione con Fabrizio Corona, spesso è stato complicato. Soprattutto negli ultimi anni, al punto che i due si erano allontanati in maniera dolorosa.

Ma l’inaugurazione dei “I sette peccati capitali”, la mostra con i quadri della modella, è stata l’occasione per il riavvicinamento. Il ragazzo ha voluto essere presente e la Moric lo ha presentato come la sua opera d’arte più bella e importante. “Non potete immaginare che emozione sto provando – ha detto -. Lui è il mio capolavoro di vita, è quello intelligente. Non conta da quanto tempo non ci vediamo, perché nei nostri cuori noi siamo sempre insieme”.