Mediaset: nella settimana di Sanremo in crescita ascolti e ricavi pubblicitari

Rispetto all’analoga settimana 2022 i ricavi sono aumentati del +27% e gli ascolti nella fascia serale del 49.9%

Mediaset si dichiara soddisfatta dei risultati ottenuti nella settimana 7-11 febbraio, in corrispondenza del Festival di Sanremo 2023.

“Bilancio molto positivo per la raccolta pubblicitaria e per gli ascolti – fa sapere l’azienda -. Ha premiato la scelta di offrire un’alternativa al mercato pubblicitario e ai telespettatori italiani anche durante la settimana di Sanremo”.

Lo sottolinea Mediaset in una nota. “Infatti i ricavi pubblicitari delle reti Mediaset sono incrementati del +27% rispetto allo stesso periodo del 2022. Significativa anche la crescita degli ascolti di Canale 5 nella fascia serale (21.20-1.40): + 49.9% rispetto all’analoga settimana 2022”.

“Da segnalare in particolare il risultato di “C’e’ posta per te” – continua la nota – che nella fascia serale di sabato, in concomitanza con la finale del Festival, ha triplicato la quota di ascolto rispetto a quella ottenuta da Canale 5 nella stessa serata del 2022. Visto anche il positivo andamento dei ricavi, Mediaset auspica di poter continuare su questa linea anche in futuro”.