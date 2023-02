“Grande Fratello Vip”, tra Ivana Mrazova e Luca Onestini un weekend di lacrime e accuse

Forte tensione tra i due ex nella Casa del “Grande Fratello”: il faccia a faccia per parlare delle questioni irrisolte nel loro rapporto

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” non è stato un weekend semplice per Ivana Mrazova e Luca Onestini. Durante il fine settimana i due ex fidanzati hanno avuto accese discussioni per provare a chiarire le questioni irrisolte della loro relazione, tra accuse reciproche e qualche lacrima. Dopo ore di tensione, Onestini ha voluto avvicinare nuovamente la sua ex: Ivana gli ha confidato di essersi molto innervosita durate la loro animata discussione visti gli argomenti trattati. “Perché devi tirare fuori delle cose vecchie che non c’entrano niente?” le chiede Luca. “Io ce l’avevo dentro, mi hai fatto smuovere quella roba lì” è la replica di Ivana.

Ritrovarsi al “Grande Fratello Vip” per i due non ha portato nulla di buono. Vecchie ruggini e incomprensioni irrisolte sono venute a galla e alla fine sono deflagrati. Onestini ha perso la pazienza e ha mostrato di non aver intenzione di comprendere i sentimenti della modella: “Hai rovinato completamente quello che c’era, è una delusione totale”, le ha detto.

Tra i due, è sembrata proprio la Mrazova a essere quella più toccata dal tema: “Ci sono delle cose irrisolte, forse solo da parte mia”, ha infatti ammesso mentre Luca le puntava il dito contro accusandola di essere arrivata al “Grande Fratello” solo per creagli problemi. Tra accuse e insinuazioni reciproche, i due non sono sembrati riuscire a mettersi le spalle il passato. La conversazione è poi proseguita in piscina, dove Ivana si è lasciata andare a uno sfogo: “Io sono stata molto male”, ha sbottato tra le lacrime.

La crisi di Ivana ha fatto in parte breccia su Onestini, che vedendo la ex in lacrime, ha provato a tranquilizzarsi spiegandole di non riuscire ad accettare il fatto che lei avesse deciso di parlare di queste cose solo dopo il suo ingresso nel programma condotto da Alfonso Signorini. La Mrzova si è difesa sostnendo di non aver avuto abbastanza tempo per parlarne.