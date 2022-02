Pose: il cast della serie televisiva cult che ha dato voce alla comunità LGBTQIA+

La serie tv con il maggior numero di attori trans e con oltre 50 personaggi transessuali che porta in scena la ball culture newyorkese

Pose, la serie tv Netflix creata da Steven Canals e Ryan Murphy, porta in scena la ball culture di New York. Racconta infatti la Manhattan della fine degli anni ‘80 e, in particolare, quella sottocultura LGBT+ creata da giovani afroamericani e latinoamericani che ha avuto origine proprio in quel periodo nella Grande Mela. La ball culture consiste in eventi che mescolano varie tipologie di performance, tra cui anche gare di drag. Le houses, protagoniste nella serie tv, fungono da famiglie alternative, un luogo in cui trovare conforto, aiuto e sicurezza. Il cast di Pose, arrivata alla stagione 3, già disponibile su Netflix, vanta il maggior numero di attori trans, con più di 50 personaggi transessuali.

Scopriamo assieme chi sono gli interpreti e personaggi di questa serie tv, diventata un vero e proprio inno all’inclusività, dando voce alla comunità LGBTQIA+ ed esaltando l’estetica queer. Occhio agli spoiler.



MJ Rodriguez, prima attrice trans a vincere il Golden Globe, interpreta il personaggio di Blanca Evangelista, una transessuale sieropositiva, fondatrice e madre della House Evangelista ed ex membro della House of Abundance. Blanca è una figura materna in cerca di legami stabili, soprattutto perché dopo la diagnosi dell’AIDS, non sa quanto le resta da vivere e cerca di dare amore e una base sicura ai suoi figli. È una donna cordiale, dura, ma equa e resiliente che combatte per le persone che ama e, con il progredire della serie, diventa più forte e sicura di sé.



L’attore americano Billy Porter, apertamente gay e sieropositivo, che ricordiamo per il ruolo di Lola in Kinky Boots, veste i panni di Pray Tell. È un aspirante stilista e maestro di cerimonie, vivace ed energico. Pray si prende cura dei suoi amici, soprattutto di Blanca, sua migliore amica, e della sua comunità. Attraversa alcune situazioni difficili, ma nonostante ciò si dimostra forte, in grado di superare le difficoltà.



L’attrice transgender Indya Moore, che lascia la famiglia a soli 14 anni a causa della transfobia a cui era sottoposta a casa, veste i panni di Angel, una donna trans, nota nella scena del ball per la sua bellezza, che si prostituisce fin da giovanissima. Membro della House of Evangelista, Angel è una donna che cerca di realizzare a tutti i costi i suoi sogni, come quello di diventare modella, raggiunto grazie anche al sostegno di Blanca, il cui obiettivo è quello di allontanarla dal mondo della prostituzione.



Ryan Jamal Swain, attore e ballerino che si identifica come queer, in Pose si traforma in Damon, un giovane senzatetto, cacciato di casa perché gay. Arruolato da Blanca dopo averlo visto ballare per strada, diventa una preziosa risorsa per la House of Evangelista. E’ proprio qui che impara a essere responsabile, a credere in sé stesso e persino a innamorarsi. Nella seconda stagione si trasforma in un giovane pronto a seguire i suoi sogni, abbraccia pienamente la sua sessualità e la ritrovata libertà.



Uno dei personaggi più divertenti e spensierati della serie tv è Lil Papi, interpretato da Angel Bismark Curiel. Prima di essere adottato dalla famiglia Evangelista, Lil Papi è un imbroglione e un mercante senzatetto. Ha un carattere duro e si scontra spesso con i suoi fratelli ma si rivela estremamente leale nei confronti di Blanca. Non condivide gli stereotipi latini sulla mascolinità, è aperto alla sua bisessualità e crede che un uomo dovrebbe essere affettuoso, compassionevole e mostrare i suoi sentimenti.



Elektra è interpretata dalla modella e attrice trinidadiana Dominique Jackson, nata Dominique Brebner e nota professionalmente come Tyra Allure Ross. Il personaggio di Elektra, inizialmente capo della House of Abundance e poi fondatrice della House of Wintour, è affascinante ed estremamente egocentrico. Può contare sulle finanze del suo sugar daddy ma, quando Elektra decide di sottoporsi a un intervento chirurgico per completare la sua transizione, il suo benefattore non la prende bene. Nonostante Elektra spesso appaia come una persona cattiva, con il proseguimento della serie tv, in particolare in Pose 3, si rivela altruista e gentile.



L’attrice e attivista transgender Angelica Ross veste i panni di Candy, co-fondatrice della House of Ferocity e, come Blanca, Elektra e Angel, è una veterana della House of Abundance. A differenza delle altre, non ha grazia né diplomazia. Impavida e schietta, Candy non ha paura di esprimere le sue opinioni. Ad ogni modo, il suo omicidio, nella seconda stagione, rimane uno dei momenti più scioccanti e tristi della serie tv.



Lulu, interpretata da Hailie Sahar, è uno dei membri della House of Abundance che abbandona quando sorgono conflitti finanziari, diventando co-fondatrice della House of Ferocity. Nonostante inizialmente si presenta come una donna arrogante e riservata, dopo l’avvicinamento a Blanca, Angel e Elektra, diventa più gentile, abbandonando i suoi modi da ragazza cattiva.