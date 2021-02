Raimondo Todaro è single: “Nessuna storia con Sara Arfaoui”

Lo scorso dicembre Raimondo Todaro era stato pizzicato dai fotografi di Chi a spasso per Roma con la professoressa de L’Eredità Sara Arfaoui. Prove che sembravano inconfutabili della loro relazione, visto che passeggiavano mano nella mano e si stringevano sullo scooter. Eppure il ballerino è pronto a smentire tutto e al settimanale Nuovo dichiara: “Non ho alcuna storia, né con Sara né con altre ragazze. Se vado a prendere un caffè con un’amica mi affibbiano immediatamente una relazione”

Raimondo Todaro è single. Il ballerino e coreografo de Il Cantante Mascherato ha smentito la sua relazione con la Professoressa dell’Eredità Sara Arfaoui, raccontando al settimanale Nuovo che tra loro ci sarebbe stata nient’altro che un’amicizia. Il ballerino dunque è single e felice, a sua detta, e oggi si dedica interamente all’amore per sua figlia Jasmine, nata dal matrimonio con la ballerina Francesca Tocca. Per poter stare vicino alla piccola, di recente Todaro avrebbe comprato una casa vicino a quella dei suoi suoceri.

Raimondo Todaro e Sara Arfaoui: “È un’amica”

Lo scorso dicembre Raimondo Todaro era stato pizzicato dai fotografi di Chi a spasso per Roma con Sara Arfaoui. Prove che sembravano inconfutabili della loro relazione in corso: passeggiavano mano nella mano, si stringevano sullo scooter e sembravano essersi scambiati anche un bacio. Eppure il ballerino è pronto a smentire tutto e al settimanale Nuovo ha dichiarato: “Non ho alcuna storia, né con Sara né con altre ragazze. Se vado a prendere un caffè con un’amica mi affibbiano immediatamente una relazione. L’unica donna della mia vita è mia figlia Jasmine”, la bambina nata dal matrimonio con Francesca Tocca.

Raimondo Todaro e Elisa Isoardi oggi

Il ballerino ne ha approfuittato per chiarire nel corso dell’intervista anche il suo rapporto con Elisa Isoardi, la conduttrice con la quale aveva partecipato a Ballando con le stelle, dando vita a numerosi gossip che li vedevano come una splendida coppia. I due hanno smentito più volta l’ipotesi di una storia, ma la stessa Isoardi ci aveva tenuto a sottolineare il loro ottimo rapporto di amicizia. Una versione confermata dallo stesso Todaro nell’intervista a Nuovo: “Siamo rimasti in buoni rapporti. Certo, Elisa e io non ci vediamo più come prima. Però un pensiero per lei ce l’ho sempre”.











fanpage.it