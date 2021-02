Rai3, stasera andrà in onda “Io sono tempesta”

Elio Germano e Marco Giallini diretti da Daniele Luchetti sono i protagonisti della commedia “Io sono tempesta” su Rai3 alle 21.45. Numa Tempesta è un uomo molto ricco che vive da solo in un albergo lussuosissimo. A causa di una frode fiscale, viene condannato a un anno di servizi socialmente utili in un centro di accoglienza per senzatetto. Sarà così costretto a confrontarsi con un’umanità molto diversa dalla sua e conoscerà un giovane padre che ha perso tutto, tranne il proprio figlio. Una commedia che fa ridere e riflettere con una splendida fotografia di Luca Bigazzi e la bravura dei due attori protagonisti.