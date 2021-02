Parla Sabrina Salerno: “Le avances, il sesso, l’amore… Vi racconto il mio rapporto con gli uomini”

Dal primo agente al furto di identità, dal padre (“Non ho mai avuto amore da lui”) all’adorato figlio Luca: “Il mio tutto”. La showgirl, sex symbol degli anni 80, si mette a nudo. Letteralmente…

Sabrina Salerno si racconta senza veli: la 52enne più sexy d’Italia racconta il suo rapporto con gli uomini, e non solo. Dal primo agente (con i suoi tentativi di avances), alla denuncia di un social russo che le ha rubato l’identità; dal padre assente (“Mi ha riconosciuta ma non ho mai avuto amore da lui”) all’adorato figlio Luca: “Il mio tutto”. La showgirl sex symbol degli (o meglio: dagli…) anni 80 si mette a nudo. E tu, ricordi com’era?

“L MIO PRIMO MANAGER? NON LO PERDONO” – Sabrina Salerno torna con la memoria agli inizi della carriera: “Con gli uomini ho sempre avuto rapporti conflittuali e difficili”, premette a Silvia Toffanin. “Ho avuto un manager senza scrupoli, un manipolatore, violento verbalmente. Cercava il mio punto fragile cercando di colpirmi e rendendomi sempre più fragile. Non so come ho fatto a resistere, perché ero veramente da sola contro quell’uomo. Era davvero una brutta persona, so che non si dovrebbe parlare male delle persone che sono mancate, ma se dovessi chiedermi se ho perdonato quest’uomo la mia risposta sarebbe un netto no. Non ci sono state avance, anche se avrebbe voluto, ma non sono mai stata così debole fortunatamente. Con le altre ragazze ha abusato spesso e volentieri (…). Magari se non lo avessi conosciuto oggi non sarei Sabrina Salerno ma un medico, e forse sarei stata più felice”.

“DA MIO PADRE NON HO MAI AVUTO AMORE” – Ma la sua infelicità di bambina affonda le radici altrove: “Sono cresciuta non avendo i miei genitori al mio fianco (…). Sono un po’ prevenuta, in particolare nei confronti degli uomini, avendo avuto una situazione particolarmente difficile con mio padre. Mia mamma mi ha avuto che avevo diciotto anni, con lei sono sempre rimasta in contatto. Era il ’68 quando sono nata, ho vissuto con mia zia e i nonni. Sono stati fatti degli errori ma lei era comunque presente, il rapporto con mio padre non c’è mai stato, fino a quando in età più matura non ho deciso di mettermi in contatto con lui. Non ero desiderata da lui, io ho vissuto il rifiuto per anni, fino all’anno scorso in cui è venuto a mancare. Prima di ciò mi ha chiesto scusa. Il perdono è una benedizione divina quando arriva, lo cerco ancora adesso, perché mi aiuta a vivere meglio, però è un processo difficilissimo. Se ti dicessi che sono serena e l’ho perdonato sarei ipocrita (…). Mi ha riconosciuta ma non ho mai avuto amore da lui”

“MIO FIGLIO È IL MIO TUTTO” – In compenso, Sabrina Salerno ha saputo inondare di amore il figlio Luca, nato dal 2004 dalla relazione con l’imprenditore Enrico Monti, sposato nel 2006 dopo 15 anni di vita insieme. “Mio figlio è stato il cambiamento della mia vita, è il mio tutto, in assoluto. La mia famiglia, i miei amici, sono tutto per me. Noi litighiamo perché abbiamo un carattere simile e ci scontriamo. Ha un carattere fortissimo, con lui ogni tanto faccio fatica a tenergli testa, l’unico che mi manda al manicomio. L’unico uomo che riesce a entrare nella mia anima (…). È stato un ragazzo desiderato, figlio dell’amore. Chi nasce così ha un equilibrio e stabilità fortissima, e viene a regalare luce, anche a chi come me non è stato un figlio desiderato”.

“MI HANNO RUBATO L’IDENTITÁ” – A Verissimo, Sabrina Salerno racconta anche l’ultima disavventura: “Su un social russo hanno rubato la mia identità, creando un profilo falso, dove hanno anche preso foto di mio figlio scrivendo delle frasi volgari, come se avessi dei rapporti speciali con lui. Una cosa mostruosa, frutto di una mente malata. Sto cercando di capire chi sia attraverso la polizia, per denunciare questa persona”.





