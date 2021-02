Canale 5, domani arrivano le “Storie di Melaverde”

Domani dalle 11 su Canale 5, tornano, come di consueto Le Storie di Melaverde. Questa settimana Melaverde sarà di nuovo a Modena in compagnia del simbolo della cucina della casa emiliana, la rezdora, la donna di casa, che per le feste non perdeva l’occasione di preparare, insieme ai classici tortellini, i protagonisti di questa puntata: lo zampone e il cotechino Modena IGP(Indicazione Geografica Protetta). Vedremo come vengono lavorati i tagli freschi, come nascono gli impasti e le diverse fasi di insacco oggi normate dal disciplinare IGP che segue minuziosamente la nascita di questi due prodotti freschi, ma anche precotti in modo da accontentare anche le massaie più moderne, rendendo così accessibili a chiunque i sapori della tradizione. Ovviamente conosceremo zampone e cotechino a tavola come vuole la tradizione modenese, ma non solo, infatti presenteremo anche idee curiose per gustare questi piatti anche fuori dalle feste. Domenica scorsa le Storie di Melaverde hanno fatto il boom di ascolti. La parte di Edoardo Raspelli a Storo(Trento) ha avuto ben 1.305.000 spettatori e l’ 11,14 % di share.