Gf Vip, Signorini rivela: “Ecco perché Serena Enardu è entrata nella Casa”

L’entrata nella Casa del Grande Fratello Vip di Serena Enardu ha creato subbuglio nell’opinione pubblica. La platea dei telespettatori si chiede ancora perché l’ex tronista è diventata una concorrente del reality show. Dopo un ingresso forzato nella Casa, gli aficionados del programma di Canale 5 chiedono conto della presenza indesiderata e “abusiva” della ragazza. Per placare gli animi in sobillazione arriva la voce del capitano del reality show, il direttore Alfonso Signorini, che finalmente ha rivelato la vera motivazione per cui la Enardu è diventata una concorrente del Gf Vip 4.

Dopo il faccia a faccia chiarificatore tra Serena e Pago in cui la bruna sarda aveva rivolto le sue scuse per i dissapori sorti a Temptation Island Vip, la redazione aveva demandato ai telespetattori di decidere le sorti della compagna di Pago nella Casa. Il pubblico, che con il televoto aveva decretato l’espulsione della 43enne cagliaritana, non riesce a capacitarsi del ritorno a sorpresa della ex di Uomini e Donne. Il 24 gennaio, difatti, Serena Enardu è entrata nella casa del Grande Fratello Vip in qualità di concorente ufficiale. Naturalmente la riapparizione della Enardu all’interno del popolare reality ha sollevato una ondata polemica proprio alla luce del televoto, ma anche perché i telespettatori credono che Pago rischi con lei accanto di pregiudicare la sua vittoria del reality show.

Alfonso Signorini rivela la verità sull’entrata di Serena Enardu al Gf Vip

Alfonso Signorini, al timone della sua prima esperienza al Grande Fratello Vip, non ha lasciato niente al caso in questa quarta edizione e con grande zelo ha messo su un cast e un programma eccezionale. Per tale ragione ha voluto spiegare dinanzi al suo pubblico il motivo reale che ha portato gli autori a dare una chance alla bruna di Cagliari. Anche i lettori del suo magazine Chi hanno rivolto al direttore la domanda clou: perché Serena Enardu è una concorrente del Gf Vip visto che il televoto aveva stabilito di non farla entrare nella Casa? Signorini ha svelato il retroscena della vicenda nelle colonne del settimanale da lui diretto: “Il Grande Fratello ha deciso di far entrare Serena perché è stato lo stesso Pago a manifestare il bisogno di averla con sé”.

Il direttore di Chi, subissato dalle continue critiche per la presenza della ex tronista sarda tra i perdonaggi vip del reality, ha voluto fare chiarezza una volta per tutte e rivelare la verità sul conto della Enardu. Dunque, la decisione è avulsa dalla sua volontà e decretata dagli autori del format che hanno ceduto alle richieste del cantautore. Poi il giornalista nonché conduttore del Grande Fratello Vip, con il suo piglio comunicativo diretto e pungente e la sua estemporaneità ha affermato: “Certe storie e certe problemi si risolvono in casa è vero. Quando, però, certi problemi nascono sotto le telecamere forse viene naturale risolverli sempre sotto i riflettori”. Alfonso Signorini, inoltre, ha esternato la sua opinione personale sulla modalità opportuna di dirimere le vicende private: ” Io non lo farei, ma non possiamo pretendere che ognuno ragioni con la nostra testa”. Non si può certo dire che il direttore manchi di schiettezza.

Serena Enardu è sotto attacco in questo momento. Nonostante il ritorno di fiamma e la riconciliazione con Pacifico, il confronto con il fratello Pedro avvenuto durante l’ultima puntata del reality show ha inquietato l’animo della ex isolana e agitato le acque nel rapporto con il cantautore. Pedro non apprezza affatto la presenza di lei nella Casa perché, a suo dire, ha offuscato il percorso prima brillante di Pago, da abile manipolatrice qual e. Anche secondo il parere del pubblico del reality di Canale 5, Pacifico Settembre ha perso smalto da quando è entrata la sua compagna nella Casa del Gf Vip. Ma la speranza è l’ultima a morire e sia i telespettatori che i familiari di Pago potranno esultare presto se il televoto di venerdì prossimo decreterà l’eliminazione definitiva della bella cagliaritana.

Anita Adriani, ilgiornale.it