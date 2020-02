Disney: oltre 200 dollari per ingresso a parchi

Annuncio a circa un anno dall’ apertura attrazione Star Wars

La felicità costa cara a Disneyland.

Il colosso dell’intrattenimento ha infatti annunciato che aumenterà il costo del biglietto per l’ingresso in alcuni dei suoi parchi, in alcuni casi superando anche i duecento dollari per un pass giornaliero.



Il salasso per i fan della casa di Topolino è arrivato a meno di un anno dopo l’apertura di Star Wars: Galaxy’s Edge in California. Sono state inoltre portate le fasce di prezzo da tre a cinque per i livelli di ingresso. La Disney ha giustificato l’aumento sostenendo che le sue attrazioni offrono un’esperienza senza paragoni. Per la prossima estate, inoltre, sempre in California è prevista l’apertura di un nuovo parco a tema Marvel, Avengers Campus.







Ansa.it