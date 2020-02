Caterina Balivo: ‘Desidero il terzo figlio, ma mio marito dice no. Dovevo fare un programma tv con lui, ma…’

Balivo desidera il terzo figlio. La conduttrice alla soglia dei 40 anni, che compirà il prossimo 21 febbraio, lo confessa a Oggi. Lo farebbe anche domani, ma suo marito dice di no: non lo vuole.

Mamma di Guido Alberto, 7 anni, e Cora, 2, Caterina Balivo ha parlato del terzo figlio con Guido Marina Brera, 50 anni, che ha già altri due figli nati dal precedente matrimonio, Costanza, 15 anni, e Roberto. “Sono mamma di due figli e desidero il terzo”, spiega al settimanale.

Poi chiarisce: “E’ un discorso complesso. Una cosa che a me piace è sfidare la vita. Ho sempre chiesto troppo a me stessa e a 40 anni voglio godermi quello che ho. Non mi va più di inseguire il tempo. Un altro figlio sarebbe bellissimo, lo farei domani. Ma significherebbe ancora una volta inseguire il tempo, lavorare sugli equilibri familiari. Sarebbe ancora mettere da parte mio marito e con Cora, la piccola, siamo appena usciti dallo tsunami del secondo figlio. Sarebbe togliere attenzioni ai bambini che ho. Su questo tema, cuore e testa sono in conflitto”.

La conduttrice svela che al momento a vincere è la testa: “Perché ho un marito che dice no. Lui ha altri due figli, la ragazza vive con noi. Sono presenti. Io rispetto la sua decisione quanto lui rispetta le mie. Certo non escludo che un domano, quando tutti saranno andati via di casa, io glielo possa rinfacciare”.

Caterina Balivo è un’irrequieta, ma con l’età è diventata meno competitiva. La famiglia l’appaga e la rende serena. Guido Maria Brera è la sua roccia, con lui aveva anche scritto un programma tv. “Sì – confessa – però abbiamo cambiato idea cento volte e non ci siamo messi d’accordo. Lui non può pretendere di conoscere la televisione meglio di me, e su! Insomma abbiamo litigato e ilo programma è morto lì. Era un one to one”.

Cate sorride alla vita. I 40 non la spaventano. Quando le si domanda se abbia ancora molti spasimanti, rivela: “No, non mi fila nessuno. Vorrei capire se è paura di mio marito o se sono diventata un cesso”. Su possibili ritocchini estetici in futuro per contrastare gli anni che passano, fa sapere: “Per il momento va bene così. Mi sembra un miracolo che non mi sia ancora rifatta. Ho le mie tette, il mio sedere basso, i miei zigomi, le mie zampe di gallina. E non mi sono mai sentita sexy: mi scappa da ridere”.

