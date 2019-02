Stasera ci sarà, su Rai1, la partita Ajax-Real Madrid

Torna la Champions League e Raisport raddoppia il suo impegno. Domani, in diretta dalla Johan Cruijff Arena, andrà in onda, a partire dalle 20.35 su Rai1, l’andata dell’ottavo di finale Ajax-Real Madrid, con il commento di Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro, il contributo da bordocampo di Alessandro Antinelli e le interviste di Aurelio Capaldi. La telecronaca della partita sarà preceduta, peraltro, da un ampio “pre” su RaiSport HD, a partire dalle 20. Nel postpartita, invece, le interviste ed i commenti troveranno spazio prima su Rai 1 e poi di nuovo su Raisport HD, nel salotto di Paola Ferrari e Alberto Rimedio, con in studio Paolo Rossi e l’ex direttore di gara Tiziano Pieri, che analizzerà la grande novità del VAR, che farà il suo esordio in Champions League proprio dagli ottavi.

La grande novità della programmazione di raisport, invece, si chiama ‘Champions Gol’, una nuova trasmissione, condotta sempre da Paola Ferrari e Alberto Rimedio, in programma giovedì alle 23 su Rai Sport HD: un programma a cura di Enrico Testa, con la supervisione giornalistica del vicedirettore Enrico Varriale, che approfondirà tutti i temi del turno di Champions e proporrà interviste e commenti sulle gare di Europa League di Napoli, Inter e Lazio, le tre squadre italiane impegnate.