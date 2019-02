Marta Flavi confessa: “Ho tradito”

Tempo di confessioni per Marta Flavi, che ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me si è lasciata andare a piccanti confessioni. La ex Cupido di Agenzia Matrimoniale confessa senza troppi indugi di aver messo le corna a qualcuno: “Sì, ho tradito”. Stupita la Balivo, alla quale la Flavi afferma: “Mi guardi come una marziana“. Dunque, si lancia nella spiegazione del suo rito: “Quando una storia finisce tragicamente e le mie finivano che non c’era più niente…io facevo le cene dell’addio e dicevo sempre (copiate pure perché funziona sempre) ti voglio bene come un fratello/amico/padre“. E ancora, aggiunge: “C’era già qualcuno che mi piaceva”. E quando la storia precedente finiva, spiega, “io avevo già provato a capire se quell’altro era un amore”.

