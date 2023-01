Tintin da record: una tavola del celebre fumetto valutata fino a 3,2 milioni di euro

La copertina di Tintin in America, tra gli albi più venduti di sempre firmati da Hergé, andrà all’asta il prossimo mese

Con una valutazione record che oscilla tra i 2,2 e i 3,2 milioni di euro sarà battuta all’asta una tavola di Tintin, uno dei fumetti più famosi di sempre.

Il disegno originale di Hergé risale al 1942 e fu utilizzato sulla copertina di “Tintin in America” che per la prima volta era a colori. Il fumetto fino a quel momento era sempre stato pubblicato in bianco e nero.

L’opera, uno degli albi più venduti della serie, sarà battuta a Parigi il prossimo mese e raffigura un alto capo pellerossa in abiti tradizionali, con un’ascia in mano, mentre punta un dito accusatore verso Tintin legato a un palo.

Il disegno è messo in vendita da un collezionista belga anonimo e, secondo la Artcurial, una delle maggiori case d’aste per i fumetti, ci sono ottime possibilità che venga venduto a tre milioni di euro.

D’altronde, già nel gennaio 2021, la stessa casa aveva stabilito il record mondiale con la bozza dell’illustrazione, sempre di Hergé, in inchiostro di china, gouache e acquerello, della copertina originale di “The Blue Lotus”. Il disegno del 1936 venne venduto per 3,2 milioni di euro, spese incluse.

Tintin rappresenta uno dei capisaldi della fumettistica mondiale: creato nel 1932 dall’illustratore belga Hergé, al secolo Georges Prosper Remi, narrava le avventure dell’omonimo reporter assieme al suo cagnolino Milù.

Il personaggio esordì su carta nel 1929 sul settimanale belga Le Petit Vingtième, supplemento del quotidiano Le vingtième siècle, dove viene pubblicato fino al 1942 quando la serie continuò la pubblicazione su Le Soir Jeunesse, supplemento al quotidiano Le Soir.

Nel 1946 la svolta, quando approda in edicola con una testata tutta sua, Le Journal de Tintin.

Negli anni Hergé, morto nel 1983, raccontò in diverse interviste che l’ispirazione per l’aspetto fisico e il comportamento di TinTin gli venne dal fratello minore. L’autore, in un aneddoto che spesso citava, ricordava come Paul, quando si arruolò nell’esercito, veniva spesso deriso dai suoi commilitoni per la palese somiglianza col personaggio.

La pubblicazione delle avventure di Tintin consta in totale di 24 storie in lingua francese, delle quali l’ultima è rimasta incompiuta. Le prime otto vennero pubblicate tra il 1929 e il 1941 in bianco e nero con tavole a sei vignette, e negli anni Quaranta e Cinquanta vennero tutte ridisegnate – tranne la prima – per renderle omogenee con le successive che venivano pubblicate in albi a colori di 48 pagine con tavole a dodici vignette. L’ultima storia risale all’anno della morte dell’autore.

Come ricordano su Wikipedia, “Hergé aveva chiesto che la sua serie non venisse continuata da altri”.