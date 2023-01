The Crown, il principe Harry confessa di guardare la serie TV

Il duca di Sussex ha scherzato col conduttore del Late Show a proposito della serie televisiva e, a differenza dei suoi parenti, ha ammesso di averla guardata ma con un occhio molto severo e attento ai fatti

Harry d’Inghilterra è l’uomo del momento, non lo dimostrano solo le vendite di Spare, il libro biografico disponibile worldwide dal 10 gennaio, ma anche la massiccia presenza mediatica del trentottenne impegnato in prima persona nella promozione del volume anche sul piccolo schermo. Nella sua più recente apparizione televisiva, il duca di Sussex, ospite del salotto del Late Show di Stephen Colbert ha scherzato col conduttore a proposito di The Crown, serie tv di cui è uno spettatore speciale poiché, è chiaro, per lui la narrazione è prima di tutto una questione di fact–checking.

IL PRINCIPE SCHERZA SULLA SERIE CON STEPHEN COLBERT

Scherza il principe Harry, probabilmente per allontanare l’inevitabile tensione di settimane in cui è l’oggetto delle discussioni di tutto il mondo, o almeno di quella parte del pianeta, composta da esperti, appassionati e semplici curiosi, che è interessata alle faccende reali e che sta vivendo con fibrillazione l’uscita del libro in cui il secondogenito di Carlo si mette a nudo come non aveva mai fatto prima.

L’intervista con Stephen Colbert è più leggera di quelle rilasciate e trasmesse alla vigilia della pubblicazione di Spare: ora che il volume è nelle mani di tutti non resta che commentare le interpretazioni di quanto c’è scritto, fermo restando che il principe invita gli spettatori a informarsi attraverso la lettura, poiché, qualunque sia la versione dei giornali, niente può essere più vero delle sue parole, verificabili da qualunque lettore in qualsiasi momento. Harry è molto attento alla verità la quale è il principio guida manifesto dell’intera operazione Spare, libro che, come è noto, ha sentito l’urgenza di pubblicare per raccontare in prima persona cosa è accaduto nella sua vita, una versione che, secondo le sue intenzioni, spazzerebbe ogni altra interpretazione e narrazione fatta negli ultimi trent’anni. Per la stessa ragione, quando la conversazione tra lui e Colbert si sposta su The Crown, il principe ammette che sì, ha guardato la serie tv Netflix ma lo ha fatto con l’occhio critico di chi è stato reale interprete dei fatti raccontati sullo schermo.

HARRY E IL SUO RAPPORTO COI RICORDI IN SPARE

Nell’intervista Harry d’Inghilterra mima la posa di chi guarda la tv e annota ogni cosa su un taccuino, immagine che ha fatto ridere il pubblico e lui per primo. In verità, la lettura di Spare rivela dettagli più approfonditi sul rapporto del principe con la sua storia passata e proprio nelle pagine iniziali si sofferma sulla questione dei ricordi.

Spare, che è un memoir, per ovvie ragioni spinge Harry a riavvolgere il nastro della sua vita fino all’infanzia ma il duca di Sussex ammette candidamente che nei suoi processi mnemonici qualcosa si è spezzato con la morte di sua madre. Da quell’evento tragico, non riesce a collocare perfettamente gli eventi nel loro ordine cronologico ed è portato piuttosto – forse anche a causa dei sui trascorsi militari, dice – a collocare le cose accadute in base al posto in cui sono successe. “Come mai la mia memoria organizza le esperienze in questo modo? (…) Forse il soldato che è in me valuta ogni spazio come un potenziale campo di battaglia”, si legge in Spare, un affermazione che, però, non toglie veridicità ai “cosiddetti fatti oggettivi”, quelli per i quali, ora, Harry si batte.

THE CROWN: LE REAZIONI DELLA FAMIGLIA REALE

Il fatto che Harry abbia ammesso pubblicamente di essere uno spettatore di The Crown è una cosa del tutto inedita poiché, data la natura sensibile dei contenuti dello show di Peter Morgan, molto si è detto a proposito delle reazioni e dei giudizi, sempre presunti, riferiti e mai ufficiali, dei Windsor nei confronti della serie.

I giornali inglesi hanno riferito, negli anni, il crescente disappunto da parte di diversi membri della famiglia reale nei confronti dello show che pretende di fornire una versione reale dei fatti solo perché è ispirato a personaggi esistiti o esistenti. E se William avrebbe espresso il suo disinteresse verso The Crown, diverso sarebbe stato l’atteggiamento della defunta Regina che sarebbe stata una spettatrice. Anche Carlo si è detto sconvolto da come veniva dipinto nello show, lo ha riferito Anas Sarwar, politico scozzese, il quale ha raccontato di aver sentito l’attuale re prendere le distanze davanti a un gruppo di parlamentari dal Carlo di The Crown a un evento in Scozia nel 2021. Sarah Ferguson, invece, ha parlato di The Crown a proposito della recente accusa di aver collaborato alla produzione come consulente solo perché in precedenza era stata posta tra i fan dello show. Al di là delle prese di posizione, vere o presunte, il principe Harry ha sottolineato per tutta l’intervista come sia facile credere a ciò che riferiscono i media, ragione per cui, anche per confutare quello che viene narrato in The Crown, lui si è impegnato a scrivere la sua verità.