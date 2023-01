“Grande Fratello Vip”, turbolenze tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

L’ex tronista non si fida della bella venezuelana e dice di volersi vivere il rapporto con leggerezza

Al “Grande Fratello Vip” nuove turbolenze tra Daniele Dal Moro e Oriana Marziali. La bella venezuelana mette in discussione il loro rapporto e ne parla con il diretto interessato. Comincia così il confronto, in cui la modella si dice “seriamente” interessata, mentre l’ex tronista snocciola tutti i suoi dubbi: l’interesse prima per Antonino Spinalbese e poi per Luca Onestini…

“In questi giorni sono carino perché mi va di esserlo, questo è il modo in cui voglio vivermi la conoscenza, non riesco a dimenticare il particolare rapporto che avevi con Antonino Spinalbese…”, spiega Daniele Dal Moro. La risposta non si fa attendere, la bella venezuelana non nega l’interesse e aggiunge: “E’ vero tutto quello che dici, ma in te ho sempre avuto un interesse diverso, io vedevo che tu eri diverso rispetto agli altri”.

Ma l’ex tronista non dimentica, e ricorda che oltre all’hair stylist ha notato che la modella si è “avvicinata anche ad altri inquilini”, tra cui Luca Onestini. Anche in questo caso Oriana non nega e aggiunge: “Tra noi c’è solo amicizia, lui è il mio migliore amico”. Daniele e Oriana continuano a confrontarsi sul loro turbolento rapporto: “Ora voglio vivermi il nostro rapporto con assoluta leggerezza”, conclude Dal Moro.

“Io voglio le attenzioni tutte per me” dice la bella venezuelana nascondendo la sua timidezza sotto le coperte. “Sono un persona possessiva anche in amicizia” continua la Marzoli dichiarando apertamente il suo sentimento per l’influencer. Dal canto suo Daniele si mostra compiaciuto, gli piace l’idea di riceve tutte queste attenzioni e che la sua compagna mostri la sua gelosia nei suoi confronti.