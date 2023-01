Francesco Facchinetti: “Ecco perche ero gonfio a Boomerissima”

Francesco Facchinetti dopo essere andato ospite a Boomerissima, lo show condotto dalla sua ex compagna Alessia Marcuzzi, il dj, manager e conduttore ha ricevuto molte critiche sui social. In tanti hanno sottolineato: “Irriconoscibile!”. I commenti negativi sono stati evidenziati anche dai media, che hanno addirittura parlato di body shaming nei suoi confronti. Il figlio di Roby Facchinetti replica e nelle sue IG Stories spiega perché in tv era gonfissimo.

“Sto ridendo tantissimo perché ieri è andata in onda la prima puntata di Boomerissima e c’ero anche io come ospite: ero malatissimo e avevo preso tre Tachipirine 1000 e quindi ero gonfissimo. Poi avevo un giubbotto gigantesco… – chiarisce Francesco – Sono andato in onda e un po’ di persone mi hanno scritto: ‘Ma che caz*o ti è successo? Cosa hai mangiato? Sei ciccione! Dovresti fare il botox! Sei invecchiato male!’. A parte che a me di quello che scrivono gli altri non me ne frega un caz*o di niente, però mi fa molto ridere perché sto leggendo degli articoli che parlano di me vittima di body shaming. Ma dico, ce la fate?”.

Facchinetti mostra alcuni degli articoli di cui parla sul web e sottolinea ancora: “Ero malato, avevo 40 di febbre!”.

“La mia faccia è questa qua, quando non sono malato e gonfio”, precisa ancora Francesco Facchinetti. Poi, sempre col sorriso esclama: “A parte che non me ne frega un caz*o, potete scrivere anche che ho la faccia da ranocchia in salamoia, ma…a belli, ho 42 anni e li porto da Dio!”.