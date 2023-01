Film stasera in TV da non perdere venerdì 13 gennaio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 13 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

The Equalizer – Il vendicatore, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Fortunato film d’azione con Denzel Washington. Un ex agente segreto torna in azione per salvare una giovane prostituta.

Lara Croft: Tomb Raider, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Primissimo adattamento del noto videogioco con Angelina Jolie come protagonista.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Wonder, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film con Julia Roberts. Un bambino con una malformazione al viso cerca di trovare il suo posto nel mondo.

Un eroe, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Un detenuto denuncia a una borsa piena d’oro restituendola al proprietario ma questo gesto porterà esiti imprevisti.

Scappo a casa, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Aldo Baglio in una commedia in solitaria. Un meccanico razzista perde i documenti a Budapest e viene scambiato per un clandestino.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Magic in the moonlight, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Colin Firth ed Emma Stone in una commedia romantica di Woody Allen. Un prestigiatore razionale e una medium si avvicinano sempre di più.

Puoi baciare lo sposo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia con Diego Abatantuono. Due uomini vogliono sposarsi ma dovranno avere il coraggio di rendere nota la loro unione alle rispettive famiglie.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Occupation: Rainfall, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Secondo capitolo di una nota saga sci-fi che parla di lotta agli alieni.

E.T. – L’extraterrestre, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Classico capolavoro di Steven Spielberg. Un alieno arriva sulla Terra per sbaglio, un bambino lo proteggerà e lo aiuterà a tornare a casa.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Animali fantastici – I segreti di Silente, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Eddie Redmayne, Jude Law e Mads Mikkelsen nel terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter.

FILM HORROR DA VEDERE STASERA IN TV

Possession – L’appartamento del Diavolo, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Horror ispirato a una storia vera. Negli anni ’70 una famiglia va ad abitare una casa che si rivela infestata.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Father Stu, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Mark Wahlberg e Mel Gibson in un biopic. Un pugile abbandona la carriera e decide di diventare sacerdote.

I PROGRAMMI IN CHIARO

The Voice Senior, ore 21:25 su Rai 1

Edizione over 60 del talent show The Voice, nel quale i cantanti si cimenteranno di fronte ai giudici.

N.C.I.S., ore 21:20 su Rai 2

Ennesima stagione della serie tv crime con protagonista Mark Harmon che vede agire un dipartimento speciale della Marina degli Stati Uniti.

Lotta continua, ore 21:20 su Rai 3

Documentario liberamente ispirato a un libro scritto da Aldo Cazzullo.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Fosca Innocenti, ore 21:20 su Canale 5

Vanessa Incontrada vicequestore che risolve i casi affidandosi alla sua capacità elevata di sentire gli odori.

Safe, ore 21:20 su Italia 1

Jason Statham interpreta un ex agente coinvolto nell’intrigo di una ragazzina da salvare.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7

Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Cucine da incubo, ore 21:30 su TV8

Nuova stagione delle avventura di Antonino Cannavacciuolo che cerca di rimettere in sesto alcune attività di ristorazione.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.