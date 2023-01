Esce “Gossip”, il nuovo singolo dei Måneskin con Tom Morello: “Ha portato un po’ di Rage”

Cresce l’attesa per il nuovo album Rush!

“Gossip” è il nuovo singolo dei Måneskin con il leggendario Tom Morello, chitarrista dei Rage Against The Machine, Street Sweeper Social Club e Audioslave. Con questo brano si allunga la tracklist del nuovo album Rush, già anticipato con il brano “La fine”: 17 tracce, uscita prevista il prossimo 20 gennaio.

Quanto a Gossip, Damiano ha dichiarato: “L’enorme esperienza di Tom Morello ci ha permesso di prendere spunto per lavorare alle tracce senza pensarci troppo. Non lo ringrazieremo mai abbastanza per essersi unito a noi per questo pezzo. È un onore per tutta la band”.

“Ha portato un po’ di Rage nei Måneskin!” ha affermato Ethan. “Tom è uno dei più grandi musicisti che io abbia mai ascoltato e da cui abbia mai imparato. Suonare con lui è un sogno che si realizza. È per me un dono enorme e una grande conquista in quest’anno incredibile!”, ha detto Victoria.