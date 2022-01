Uomini e Donne, Roberta e Samuele dopo la scelta: ”Ti amo”

La nuova coppia, formata da Samuele e Roberta a Uomini e Donne, non ha perso tempo per mostrare al mondo intero la felicità dopo la scelta fatta da lei, come compagni di vita, infatti hanno già postato la prima foto insieme. Appaiono molto felici ed affiatati.

Uomini e Donne: Roberta e Samuele dopo la scelta

A poche ore dalla messa in onda della scelta di Roberta Ilaria Giusti, la nuova coppia non ha perso tempo per dichiarare la propria felicità nei confronti dell’altro per l’inizio di questa nuova vita insieme. La tronista ha pubblicato un lungo post sui social dove dichiara: “Auguro a tutti di tremare a ogni sguardo, di sentire le farfalle nelle stomaco ad ogni bacio, di avere le mani strette costantemente con quelle della persona che vi completa”. Sotto al post, il commento del fidanzato scrive semplicemente: “Ti amo”.

Il post della tronista su Instagram

Inoltre lei sotto al post, pubblicato su Instagram scrive: ”Non so dire se questo percorso è stato perfetto, l’epilogo sicuramente si. Non avrei mai pensato di provare tutto questo, è stato un costante turbinio di emozioni forti e profonde, una montagna russa continua che mi ha portato fino alla fine a vivere tutto al 100%.

Un grazie è doveroso (anche se riduttivo) a tutte le persone che hanno fatto parte di questo viaggio. In primis a Maria e a @raffaellamennoia per l’enorme opportunità e la fiducia riposta in me; a @claudioleotta , @fabio_ferrara_ e @la_samanthide_ per tutte le volte che mi hanno mostrato punti di vista e scenari diversi insegnandomi ad ampliare il mio raggio di veduta; il grazie più grande a @chiara_bray82 per essere stata la mia colonna portante negli ultimi mesi. E ovviamente a tutti coloro che anche solo con un messaggio o con un sorriso mi hanno supportato e dimostrato vicinanza”.

Poi ha proseguito: ”Auguro a tutti di tremare a ogni sguardo, di sentire le farfalle nello stomaco a ogni bacio, di avere le mani strette costantemente con quelle della persona che vi completa.

Io ho avuto la fortuna di trovarlo, e tutto questo porta il tuo nome @samuele_carniani. E se questo non è amore, se tu non sei amore, allora l’amore non esiste. Infine ha aggiunto: “Siccome sei adesso io voglio soltanto restare con te”.



