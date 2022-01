Megan Fox ha detto sì a Machine Gun Kelly, dichiarazione d’amore in ginocchio sotto un albero

L’attrice e il musicista sono insieme da un anno e mezzo

Machine Gun Kelly ha chiesto la mano a Megan Fox… e lei ha detto “sì”. Dopo un anno e mezzo dall’inizio della loro relazione il musicista, 31 anni e la star americana sex symbol di Hollywood, 35, hanno quindi iniziato il loro cammino verso le nozze, che avverranno a breve. La romantica proposta di matrimonio è avvenuta sotto un albero in un bellissimo giardino della Spa Botánico al Ritz-Carlton Dorado Beach di Porto Rico, luogo dove i due si sono incontrati e innamorati nel 2020.

“Nel luglio del 2020 ci siamo seduti sotto questo albero di baniano”, ha scritto Megan Fox pubblicando il video della proposta di nozze: “Abbiamo chiesto magia. Eravamo ignari del dolore che avremmo affrontato insieme in un periodo di tempo così breve e frenetico. Ignari del lavoro e dei sacrifici che la relazione ci avrebbe richiesto, ma inebriati dall’amore. E dal karma. In qualche modo un anno e mezzo dopo, dopo aver attraversato l’inferno insieme e aver riso più di quanto avessi mai immaginato possibile, mi ha chiesto di sposarlo. E proprio come in ogni vita prima di questa, e come in ogni vita che la seguirà, ho detto di sì. … e poi ci siamo bevuti il ​​sangue a vicenda…”.



Sulle sue pagine social Machine Gun Kelly ha invece voluto postare un video che mostra il bellissimo anello regalato alla fidanzata scrivendo: “Sì, in questa vita e in ogni vita”. Sotto gli stessi rami sotto i quali ci siamo innamorati, l’ho riportata indietro per chiederle di sposarmi. so che la tradizione è un anello, ma l’ho progettato con Stephen Webster per essere due: lo smeraldo (la sua pietra natale) e il diamante (la mia pietra natale) incastonati su due fasce magnetiche di spine che si uniscono come due metà della stessa anima formare il cuore oscuro che è il nostro amore”.



La Fox è stata precedentemente sposata con l’attore Brian Austin Green dal 2010 fino alla loro rottura nel maggio 2020. Condividono tre figli, Noè, nove, Bodhi, sette, e Journey, cinque

Sebbene non sia mai stato sposato, Machine Gun Kelly è invece padre di Casie, 12 anni, avuta da una precedente relazione con Emma Cannon.