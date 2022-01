La donna più seguita al mondo su Instagram non è chi pensate (e la supera solo Cristiano Ronaldo)

Ha 24 anni ed è la prima donna ad aver raggiunto i 300 milioni di follower



Potrebbe essere giunto il momento ufficiale di incoronare Kylie Jenner regina di Instagram. Martedì scorso, la sorella minore di Kim Kardashian ha compiuto la storica impresa di diventare la prima donna e la seconda persona al mondo a raggiungere il record di 300 milioni di follower sul social network. Il traguardo la vede dietro il calciatore Cristiano Ronaldo (388 milioni) mentre l’account ufficiale di Instagram detiene il timone come il più seguito sulla piattaforma con 460 milioni. Dopo Jenner ci sono Lionel Messi e Dwayne “The Rock” Johnson con rispettivamente 300 milioni di follower e 289 milioni di follower. La seconda donna più seguita dopo Jenner è Ariana Grande, che ha un seguito di 289 milioni, conquistando il sesto posto della lista. Anche Selena Gomez, Kim Kardashian West e Beyoncé hanno conquistato posti nella top 10, con un seguito rispettivamente di 288 milioni, 278 milioni e 231 milioni. Justin Bieber chiude la top 10 con 214 milioni di follower. E Chiara Ferragni? L’influencer e imprenditrice italiana ha 25,9 milioni di follower che accanto ai numeri a tre cifre dei suoi colleghi e colleghe americane appare una cifra (quasi) irrisoria.

Kylie Jenner, chi è

Kylie Jenner ha 24 anni e vive sotto i riflettori dal 2007 quando aveva solo 10 anni grazie al reality show Al passo con le Kardashians, programma televisivo che fino al 2021 ha documentato la vita della sua famiglia allargata, il clan Kardashian-Jenner. Kylie ha iniziato la sua carriera come imprenditrice e influencer nel 2015 con il lancio del suo marchio beauty, Kylie Cosmetics, e come riporta Forbes nel 2019 ha ceduto il 51% dell’azienda al colosso Coty della cosmetica Coty per un valore di 600 milioni di dollari. Nel frattempo ha lanciato anche i brand Kylie Skin, dedicato alla cura della pelle, e Kylie Swim, costumi da bagno, e Kylie Baby, prodotti per bambini. Nonostante la giovane età, infatti, Kylie è già mamma di una bimba, Stormi Webster, nata nel 2018 dalla relazione con il rapper Travis Scott.

Kylie è riuscita a raggiungere il traguardo dei 300 milioni nonostante abbia mantenuto un profilo relativamente basso su Instagram negli ultimi mesi. La star del reality, ora in dolce attesa del secondo figlio da Scott, si è presa una pausa dai social media dopo la tragedia che ha coinvolto il concerto del compagno a novembre. Dieci persone sono morte e dozzine sono state ferite all’Astroworld Festival di Houston quando la folla ha iniziato a spingersi verso il palco mentre Travis Scott si esibiva.

Dopo il concerto, Kylie è tornata su Instagram la vigilia di Natale con una foto #throwback di sua madre, Kris Jenner. Poi alla vigilia di Capodanno, la più piccola del clan Jenner-Kardashian ha preso del tempo per riflettere sugli alti e bassi dell’anno passato: “Mentre il 2022 si avvicina, ho riflettuto su questo ultimo anno e sulle benedizioni che ha portato, ma anche sui tanti dolori che ha portato”, ha scritto a corredo dell’immagine in bianco e nero del suo pancione in crescita. “Non dimenticherò mai quest’anno e tutti i cambiamenti significativi che ha apportato alla mia vita. Prego che questo nuovo anno sia pieno di amore per tutti voi e spero che tutti rimangano al sicuro e in salute durante questo periodo”, ha aggiunto l’influencer.

Nel 2020, Kylie è stata in cima alla lista di Forbes delle celebrità più pagate. Nell’ottobre dello stesso anno, è diventata anche la persona più giovane nell’elenco del magazine delle 100 donne più ricche al mondo, con un patrimonio netto stimato di 700 milioni di dollari. Brava Kylie, sei la rivincita delle più piccole di famiglia.

