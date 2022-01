Ferragnez in crisi? Chiara Ferragni e Fedez rispondono al gossip via Instagram

Le voci di qualche tensione tra l’imprenditrice di gitale e il rapper hanno messo in allarme i fan della coppia



“Ma non è che i Ferragnez sono in crisi?”. È questa la domanda che, nelle scorse ore, ha imperversato sul web mettendo in allarme i fan di Chiara Ferragni e Fedez che, sui rispettivi profili Instagram, continuavano a mostrarsi sorridenti insieme ai figli Leone e Vittoria. Ok, la vita vera non deve essere sbandierata sui social nella sua interezza e, come sappiamo, sono ancora molti gli influencer e le celeb che ostentano vite meravigliose e bellissime dove tutto è sempre perfetto e i problemi non esistono.

Ma Chiara e Fedez non sono mai state star di questo tipo (la serie The Ferragnez ne è un perfetto esempio) e anzi, si sono sempre battuti per “l’Instagram verità” fatto sì di foto, eventi cool, momenti idilliaci, ma anche di piccoli screzi, giornate no, nervosismi e le classiche incomprensioni che da sempre si vivono all’interno di una coppia. Se c’è qualcosa che non va tra Fedez e Chiara Ferragni i due non hanno paura a dirlo e a raccontarlo ai propri follower, davanti ai quali sono ormai abituati ad aprirsi totalmente e senza barriere, con la massima trasparenza possibile.

Ma allora, cosa può aver scatenato le voci in merito a una loro ipotetica crisi? A far insospettire i fan in realtà è stato Fedez, comparso in alcune IG story senza la fede al dito. Un gesto pressoché innocuo ma che, nonostante tutto, ha dato inizio a una serie di domande e supposizioni tra i fan dei Ferragnez che avrebbero persino notato che Chiara e Federico non comparivano insieme e non si scambiavano like da 24 ore.

Illazioni quelle in merito alla crisi tra Ferragni e Fedez del tutto prive di fondamento e basate sul nulla, considerando che la coppia trascorre gran parte delle giornate in casa insieme. Per quanto riguarda la fede nuziale il rapper potrebbe averla dovuta togliere per mille motivi differenti che non hanno niente a che vedere con la stabilità del suo rapporto.



A mettere un punto definitivo al gossip poi ci ha pensato il rapper stessoche, qualche ora dopo la diffusione della notizia della sua crisi con Chiara, ha pubblicato uno scatto (ricondiviso da Ferragni) della sua mano mentre stringe quella della moglie.



