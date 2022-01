Cesare Cremonini tra i super ospiti del Festival di Sanremo 2022

l cantante ex Lùnapop è il primo ospite musicale ufficiale che salirà sul palco dell’Ariston

Cesare Cremonini è uno dei super ospiti del Festival di Sanremo 2022. La notizia è arrivata dopo che, nelle scorse settimane, si era parlato dei Maneskin, di Jennifer Lopez e di Checco Zalone (poi confermato) come guest, ma mai del cantante di Poetica che, ora, è stato confermato tra gli ospiti che intratterranno gli spettatori insieme ai Big in gara (tra i quali spiccano i nomi di Elisa, Sangiovanni, Achille Lauro, Emma Marrone, Mahmood e Gianni Morandi), i conduttori Amadeus e Fiorello e le 5 co-conduttrici Ornella Muti, Sabrina Ferilli, Lorena Cesarini, Maria Chiara Giannetta e Drusilla Foer.



Il cantautore 41enne che il 25 febbraio farà uscire il suo nuovo album La ragazza del futuro si esibirà per la prima volta dal vivo con il singolo Colibrìaccompagnandolo, si dice, ad altri successi con i quali si è fatto strada come cantautore spaziando da Buon viaggio a Poetica, fino ad arrivare al brano La nuova stella di Broadway.

Se nelle scorse settimane era stata ventilata l’ipotesi di un possibile stop della kermesse canora a causa del Covid e della variante Omicron, Amadeus ha assicurato non solo che Sanremo si farà, ma anche che sarà presente il pubblico in sala. Naturalmente la manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie attualmente in vigore, che prevedono l’obbligo di green pass così come quello delle mascherine Ffp2 all’interno dell’edificio (fatta eccezione per i conduttori e i cantanti in gara durante il momento dell’esibizione), in modo da garantire agli artisti così come agli addetti ai lavori la massima sicurezza.

Ora che sappiamo il primo nome del super ospite musicale che infiammerà il Festival non possiamo non aspettare con trepidante attesa la scoperta di tutte le altre star che saliranno sul palco, poiché con una partenza con il botto come quella con Cesare Cremonini le premesse sono ottime (e le aspettative altissime).



