Belen torna in Italia e all’aeroporto a prenderla c’è Stefano De Martino

Ritorno di fiamma oppure appuntamento per portare Santiago dalla mamma?

Sarà un ritorno di fiamma oppure solo l’incontro di due ex che si danno appuntamento per riportare il figlio dalla mamma? Fatto sta che Belen Rodriguez torna in Italia dopo una vacanza in Sudamerica con l’amica Patrizia Griffini e all’aeroporto trova Stefano De Martino. Il sito Whoopsee li ha intercettati e pubblica in esclusiva gli scatti che mostrano che tra i due ex ci sono grandi sorrisi e molta complicità.



De Martino spinge il carrello dei bagagli, la Rodriguez è rilassata e spensierata dopo il suo viaggio al caldo. Poi Stefano sale sull’auto della showgirl e guida fino alla casa milanese di Belen. Santiago, dopo la vacanza con papà, torna a Milano dalla mamma pronto per ripartire con gli impegni scolastici. Anche Luna Marì, dopo la settimana trascorsa con Antonino Spinalbese, rientra nell’appartamento della showgirl che, innamorata dei suoi bimbi, non fa che fotografarli e filmarli.