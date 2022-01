Belen-De Martino, ritorno di fiamma? “Insieme a Malpensa”

Dopo l’addio ad Antonino Spinalbese e i rumor su un presunto flirt con il calciatore Ezequiel Lavezzi (prontamente smentito dallo sportivo sui social), Belen Rodriguez torna al fianco di Stefano De Martino. La coppia è stata pizzicata dai paparazzi all’aeroporto di Malpensa e il gossip su un possibile ritorno di fiamma si è letteralmente scatenato.

Belen Rodriguez era volata oltreoceano, in Uruguay, per concedersi qualche giorno di relax in compagnia dell’amica Patrizia Griffini, meglio conosciuta come La Pettinose ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello. Ad attenderla in aeroporto al suo rientro in Italia, però, non c’era il fratello Jeremias, né il padre né tanto meno il cognato Ignazio Moser, bensì Stefano De Martino.

L’ex marito l’ha attesa al gate degli arrivi internazionali dell’aeroporto di Malpensa e l’ha scortata alla vettura, portandole addirittura le valige. Le foto di Belen e Stefano insieme sono state pubblicate dal sito Whoopsee, che ha documento con un servizio fotografico esclusivo la complicità tra i due. Nonostante le mascherine, la coppia ha mostrato una grande intesa tra sguardi sorridenti e chiacchiere leggere.

Nonostante la fine della loro storia d’amore, dopo un secondo tentativo di riconciliazione andato male, i rapporti tra De Martino e la Rodriguez sono sempre rimasti buoni e non solo per il bene del figlio Santiago. Il bimbo, che ha trascorso le festività natalizie con il padre, non era a Malpensa ad attendere il ritorno della madre e questo la dice lunga sulla reunion tra Belen e Stefano.

Inutile dire che i fan della coppia sperano in un ritorno di fiamma, che potrebbe non essere così impossibile alla luce delle ultime foto. La fine della relazione con il giovane hairstylist Antonino Spinalbese, dal quale Belen ha avuto la piccola Luna Marì, potrebbe averli riavvicinati e le ultime dichiarazioni rilasciate dal conduttore ed ex ballerino di Amici di Maria De Filippi lascerebbero una porta aperta. “Sono felicemente scapolo, ho imparato a stare da solo”, ha dichiarato De Martino nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi. Un modo per dire che la porta all’amore è aperta e chissà che non si spalanchi per la showgirl argentina dopo una lunga lontananza.

Novella Toloni, ilgiornale.it