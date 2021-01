Nicole Kidman in trattative per il ruolo di Lucille Ball

Nicole Kidman potrebbe portare sul grande schermo Lucille Ball. L’attrice è infatti in trattative per interpretare il ruolo dell’attrice comica statunitense protagonista con Desi Arnaz della popolare sitcom in onda negli anni ’50 ‘Lucy ed io’ (I Love Lucy).

La coppia è stata una delle più iconiche della televisione americana. Ball e Arnaz erano anche sposati nella vita.

Il film è stato scritto e sarà diretto da Aaron Sorkin ed è ambientato sul set della produzione di Lucy ed Io. Racconta una settimana durante la quale la coppia (Lucy e Ricky Ricardo) affronta una crisi che potrebbe mettere fine sia alla sua carriera sia al matrimonio. Nei panni di Desi Arnaz dovrebbe esserci l’attore spagnolo premio Oscar Javier Bardem (Dune).

ANSA