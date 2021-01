Mary di Danimarca, i gemelli Vincent e Josephine compiono 10 anni e la futura regina… è una mamma super orgogliosa

La famiglia reale festeggia condividendo nuove immagini dei figli minori dell’erede al trono. Complici, sorridenti e… come sono cresciuti!

Vincent e Josephine di Danimarca, i figli più piccoli dell’erede al trono Frederik e della moglie Mary compiono 10 anni. E per l’occasione, la casa reale ha postato sui social nuove foto del principe e della principessa: bellissimi e… come sono cresciuti!

COMPLICI E SORRIDENTI – Sono gemelli –



Sono nati l’8 gennaio 2011 e il loro strettissimo legame è evidente: lui mette il braccio protettivamente sulla spalla di lei, poi si guardano complici e sorridono all’obbiettivo. E mamma Mary non potrebbe essere più orgogliosa. A completare la foto di famiglia si aggiungono il 15enne Christian (risultato prima dello scorso Natale positivo al Covid) e la principessa Isabella, 13 anni. Che bella la royal family dei futuri sovrani danesi!

JOSEPHINE SOMIGLIA ALLA MAMMA – Josephine crescendo somiglia sempre più alla futura regina 48enne di origini australiane, mentre Vincent è l’immagine del padre 52enne Frederik, il maggiore dei figli della regina Margrethe e del principe Henrik, scomparso nel 2018 all’età di 83 anni.





