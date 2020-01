Rai3, stasera riparte “PresaDiretta”

PresaDiretta torna su Rai3 a partire da stasera, alle 21.20, con nove appuntamenti in prima serata.

Per la ripresa del nuovo ciclo di PresaDiretta, Riccardo Iacona affronta un tema davvero eccezionale: il pontificato di Papa Bergoglio.

Le parole e le scelte di Papa Francesco in questi anni hanno toccato temi sensibili come la morale sessuale, il cambiamento climatico e la crisi ambientale, i migranti, i giovani, la giustizia sociale, il dialogo tra le religioni, i toni e le parole della politica. E non è un caso che Papa Bergoglio venga considerato il più amato tra i leader mondiali, il Papa dell’ascolto, il Papa della misericordia.

La potente spinta riformatrice del pontificato di Papa Francesco ha lasciato un segno. Perché allora il Papa è sotto l’attacco del “fuoco amico” all’interno dello stesso mondo cattolico? Chi sono e cosa vogliono i suoi potenti nemici?

PresaDiretta è andata negli Stati Uniti, a capire perché una parte della potentissima Chiesa cattolica americana si è apertamente schierata contro le scelte di Papa Francesco, in difesa della conservazione della dottrina.

PresaDiretta ha attraversato le comunità cattoliche di base, come quella di Sant’Egidio, che mettono in pratica nella vita di tutti i giorni la Chiesa di cui parla Papa Bergoglio.

Infine è stata in Germania, dove ha raccolto l’ansia riformatrice della Curia e dei fedeli tedeschi.

Lì i cattolici chiedono da tempo una vera e propria rivoluzione, donne diacono, apertura verso coppie divorziate e gay, basta con i dogmi, la Chiesa deve cambiare.