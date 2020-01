Gf Vip 4, Antonio Zequila ha bestemmiato?

Scoppia un altro caso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 4: secondo alcuni telespettatori, Antonio Zequila avrebbe bestemmiato e rischierebbe, per questo motivo, l’espulsione immediata dal gioco.

In rete sta circolando un video che riprende “Er Mutanda” durante un colloquio goliardico con Andrea Denver. Al termine del confronto Zequila, seduto sul divano, si lascerebbe scappare una imprecazione che, poi, pare abbia cercato di storpiare nel momento in cui potrebbe essersi reso conto del gravissimo errore commesso. “Porco … porca miseria, porco dinci”, sembra dire il concorrente del Grande Fratello Vip a conclusione della sua frase.

Il web è insorto davanti a queste parole e molti utenti della rete ritengono che Antonio Zequila abbia davvero bestemmiato. “Ore 02.56 bestemmione chiaro chiaro di Zequila, che poi ha cercato di rimediare dicendo due volte dinci…troppo tardi Anto’! Bye bye”, ha scritto su Twitter un utente che ha poco dopo postato il video incriminato in cui pare proprio che Zequila si lasci scappare una frase infelice. Se così fosse, il suo percorso all’interno della Casa potrebbe concludersi nel giro di poche ore e in maniera davvero poco gloriosa.

Secondo alcuni utenti del web, però, quella di Antonio Zequila non è stata una bestemmia. Il popolo della rete si è diviso tra pro e contro il vip che, rinchiuso nella Casa, è del tutto ignaro di quanto stia accadendo sui social. Lui, tuttavia, è un personaggio che divide il pubblico in due: amato quanto odiato, è stato molto presente sul piccolo schermo dopo la sua partecipazione a L’Isola dei famosi e, fino al suo scontro di fuoco con Adriano Pappalardo, è stato spesso protagonista dei salotti televisivi Rai. Poi, l’accesa lite con il cantante pugliese a Domenica In, gettò un po’ di ombre su Zequila, che preferì allonanarsi dal mondo dello spettacolo per tornare, in grande stile, con la nuova edizione del reality show di Canale 5 targata Alfonso Signorini.

Il video in cui pare pronunci una bestemmia sarà, molto probabilmente, esaminato dalla produzione del programma e, forse durante la prossima prima serata del Gf Vip, si affronterà l’argomento e si conosceranno le sorti di Zequila nella Casa.

Luana Rosato, ilgiornale.it