Elga Enardu dietrofront: non si presenta a Domenica Live, il motivo

È tornato l’appuntamento della Domenica di Barbara d’Urso, in onda ieri su Canale 5. In studio è stato dato spazio alle dinamiche che si stanno creando intorno ai personaggi che attualmente abitano nella Casa del Grande Fratello Vip. Prima fra tutte, la vicenda della tormentata storia d’amore tra il cantante Pacifico Settembre e l’ex tronista Serena Enardu. In trasmissione erano presenti Karina Cascella e Giovanni Conversano, Daniele Interrante e Riccardo Signoretti. Gli opinionisti non si sono risparmiati e si sono schierati tutti dalla parte del gieffino. La reazione di Elga Enardu ha sorpreso tutti.

Durante il dibattito, la padrona di casa spiega ai presenti che Elga Enardu avrebbe chiesto di intervenire nelle sue trasmissioni dopo le accuse di Giovanni Conversano nei confronti di sua sorella a Pomeriggio 5. In seguito, gli autori avrebbero invitato la sarda nel salotto di Domenica Live, dove avrebbe esposto le sue ragioni in merito alla puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì scorso. Nelle ultime ore, però, la Enardu avrebbe rifiutato l’invito. Barbara avrebbe quindi deciso di rimpiazzarla con Conversano. Date le affermazioni degli opinionisti, la Enardu ha commentato la puntata via social.

Elga ha invitato i suoi follower a mantenere la calma, visti i numerosissimi messaggi che le stavano recapitando in merito a ciò che stava succedendo in puntata. “È da tanto tempo che non mi siedo al tavolo con persone sgradevoli, che non mi relaziono con persone di basso livello e siccome non avevo voglia di relazionarmi con persone di basso livello, ho deciso di non andare. Per carità, chi ha la propria opinione mi sta bene, ma chi inventa no. Quello poi si gestirà nelle sedi opportune, avere un confronto con lei e con il suo pubblico. Non mi siedo con la gente di basso livello”.

Gossipetv