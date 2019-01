Doppiaggio col cuore, parla la voce italiana di ‘Grey’s Anatomy’

“Meredith Grey di ‘Grey’s Anatomy’ è il personaggio cui sono affezionata di più e ‘sento’ molto la sua interprete, Ellen Pompeo: mi sono abituata a respirare con lei, conosco il suo respiro e poi è un’attrice molto vera, che non strafà mai; confesso che sono un po’ innamorata di lei, cerco di rispettarla, di non mettere del mio”. E’ effettivamente un po’ innamorato il tono, caldo, di Giuppy (Giuseppina) Izzo, doppiatrice per ‘vizio’ di famiglia, quando parla del personaggio al centro di ‘Grey’s Anatomy’ e dell’attrice che la impersona, Ellen Pompeo appunto, cui dà voce da ben 14 anni nella versione italiana. La seconda parte della 15esima stagione del medical drama Abc sarà trasmessa in Italia su FoxLife (114, Sky) dal 25 febbraio prossimo.Ellen e Giuppy, come ricorda lei stessa, oltretutto sono coetanee: “Lei è del 1969 io del 1968, possiamo dire che in questi anni siamo cresciute insieme”, sottolinea la doppiatrice che definisce la serie “molto bella, dal mio punto di vista, con dialoghi molto curati nell’originale e altrettanto nella versione italiana. Il dipanarsi della storia non è mai banale, la sceneggiatura è capace di sorprendere, mi lascio andare e mi diverto molto, lo faccio col cuore”.Da tanti anni di ‘Grey’s Anatomy’, di ‘frequentazione’ dell’immaginario Seattle Grace Hospital di Seattle, la doppiatrice italiana ha tratto non solo soddisfazioni: “Serie dopo serie sono diventata più ‘esperta’ su quanto riguarda la salute, anche perchè i copioni dell’adattamento sono corretti da un medico vero. Sono una persona curiosa e ho approfittato dell’opportunità di imparare cose nuove”.Ellen Pompeo, almeno una volta, Giuppy Izzo l’ha incomntrata anche fuori da una sala di doppiaggio: “E’ successo a Milano, e lei è stata meravigliosa – racconta con un pizzicco di commozione – Con me c’era Barbara Castracane che in ‘Grey’s Anatomy’ è la voce di Miranda Bailey, interpretata da Chandra Wilson. Ellen e Chandra sono state molto affettuose con noi. Un momento indimenticabile”.Doppiatrice per tradizione familiare, è figlia del doppiatore e direttore del doppiaggio Renato Izzo e sorella minore delle ‘colleghe’ Rossella, Simona e Fiamma, Giuppy Izzo riassume in una frase, accompagnata da una risata squillante, il destino di famiglia: “Dico sempre che siamo come le famiglie circensi ma – sottolinea con un certo orgoglio – dopo qualcosina quando erano piccoli i miei figli fanno tutt’altro”.Anche lei, come le sorelle e il padre, non si limita a dare voce: “In questo momento – spiega – sto dirigendo il doppiaggio di una serie tv per Mediaset, ‘The Bold Type’. In questo caso non doppio, dirigo e basta e anche questo mi dà grande soddisfazione”.

Giannandrea Carreri, adnkronos