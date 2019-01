Sarà una puntata speciale, quella di oggi de “La Domenica Sportiva”, in onda alle 23.00 (comunque non prima della conclusione di Napoli-Sassuolo) su Rai2. Tre i grandi temi di discussione: gli ottavi di coppa Italia, la Supercoppa Italiana e il calciomercato, con la sessione invernale che sta per entrare nel vivo. Oltre alla sintesi ed alle interviste di tutte le gare della domenica, l’analisi proseguirà, in studio, su quelle del sabato: con Giorgia Cardinaletti ci saranno Sebino Nela, Marco Tardelli e Jacopo Volpi. Le interviste esclusive a Gianpiero Gasperini e a Eusebio Di Francesco introdurranno, invece, Cagliari-Atalanta e Roma-Entella, le due partite del lunedì che completeranno il tabellone di Coppa. Non mancheranno le anticipazioni sulla Supercoppa, in programma mercoledì 16 a Gedda, con un’altra intervista esclusiva, al tecnico del Milan con Rino Gattuso.

Infine, con Paolo Paganini in studio e Ciro Venerato in collegamento l’approfondimento sulle trattative più calde del calciomercato.