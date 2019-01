Coez con il nuovo singolo: “È sempre bello”

Dopo il grande successo de “La musica non c’è”, Coez torna con il nuovo singolo “È sempre bello” presentato tra la gente a Milano e Roma. Un modo originale per festeggiare dieci anni di carriera

Sull’onda del successo dei 7 dischi di platino con la hit “La musica non c’è“, due dischi di platino per l’album “Faccio un casino” del 2017, il rapper Coez torna con un nuovo brano dal titolo “E’ sempre bello”, scritto da Coez stesso e prodotto da Niccolò Contessa de I Cani.Per celebrare dieci anni di carriera l’artista ha presentato ieri sera il singolo con la proiezione del video in due grandi piazze: a Milano alle Colonne di San Lorenzo e a Roma al MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo). “Mi sono concesso più positività, è sempre bello è ‘casa’, è quel posto di cui tutti hanno bisogno. – ha commentato Coez – So che non c’è un finale prestabilito. Se non arrivo ad essere quello che vorrei, cerco di chiedermi cosa posso davvero fare per me stesso. Bisogna perdonarsi, ogni tanto”. Il videoclip di “E’ sempre bello”, realizzato dagli YouNuts, uscirà nei prossimi giorni.Dunque un po’ di numeri per l’artista che proprio quest’anno celebra 10 anni di carriera solista e torna a un anno e mezzo dal successo dell’ultimo album “Faccio un casino”, certificato doppio platino, e dal fenomeno de “La musica non c’è”, il brano con cui ha infranto tutti i record e collezionato 7 dischi di platino e 74 milioni di visualizzazioni con il videoclip. Coez entra nella storia dello streaming e della discografia italiana con un singolo e album che ad oggi, sono ancora nella classifica di vendita FIMI/GfK. Il disco contiene anche la title track “Faccio un casino” e “Le Luci della città” (certificati triplo platino), “E yo mamma” e “Ciao” (certificati platino). Con i suoi live raggiunge solo nel 2017/2018 ben 180mila presenze.

Andrea Conti, ilgiornale.it