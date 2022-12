Teo Mammucari e Thais Wiggers insieme, ritorno di fiamma?

Il conduttore de “Le Iene” e la ex velina posano al ristorante con la figlia

Teo Mammucari e Thais Wiggers posano felici e sorridenti a tavola con la loro figlia, Giulia, che frequenta il primo anno di liceo artistico ed è bellissima.

Il conduttore de “Le Iene” e la ex velina di “Striscia la Notizia” hanno vissuto un’importante storia d’amore tra il 2006 e il 2009, poi sono rimasti legati solo per il bene della loro bambina. Qualche tempo fa, in tv, Mammucari aveva detto riferendosi a Thais: “Non è un rapporto buono, perché altrimenti se fosse buono, saremo ancora insieme”. Eppure, le foto social…

Il quadretto di famiglia

Teo Mammucari e Thais Wiggers sorridono verso l’obiettivo con la loro ragazza al loro fianco. In uno degli scatti postati dalla ex velina, lei mette la sua mano sul braccio di Teo. Un gesto dolce e naturale che ha fatto subito pensare che tra i due ci possa essere qualcosa di più di un semplice rapporto tra genitori. Sono felici e sorridenti e per la prima volta posano per un quadretto familiare perfetto. Sul profilo della bionda brasiliana ci sono tanti scatti con la figlia Giulia, con le amiche Melissa Satta, Juliana Moreira e con altre ex veline, ma non si trovano foto con il suo ex. Ora a sorpresa spuntano queste immagini corredata dal commento: “Soprattutto, famiglia”. E poi l’hashtag “papà mamma figlia”. Chissà se si tratta solo di una reunion per festeggiare il Natale milanese in anticipo oppure se i due ex si ritroveranno a mangiare il panettone insieme e magari a scambiarsi un bacio sotto il vischio.

Il Natale di Thais

Thais Wiggers in un altro post natalizio ha scritto: “E’ il periodo più bello dell’anno, la famiglia, l’albero, le lucine, la cioccolata calda con le amiche… e i regali! I regali sempre pensati con il cuore. Sono una di quelle persone che ama tantissimo il momento dello scambio dei doni, per la gioia di vedere lo stupore dei miei cari. Sì, decisamente io amo più fare regali che riceverli!”. L’atmosfera magica di questo mese avrà fatto bene ai due ex?

Teo e Thais, un esempio per i fan

Teo Mammucari ospite a “Verissimo” ha confidato a Silvia Toffanin: “Abbiamo un rapporto da genitori, ogni tanto ci facciamo un pranzo. Non è facile e non è stato facile perché non siamo mai stati realmente uniti”. La foto di famiglia pare raccontare un’altra storia, tant’è che i follower scrivono: “Bravi, grande esempio alla società di oggi che pensano ad ammazzarsi tra di loro è tralasciano i figli. Siete un grande esempio!”.

Teo: “Abbiamo un rapporto da genitori”

“I figli si fanno al momento giusto, ma oggi siamo felici. Abbiamo un rapporto sano ma non può essere bello. Se il rapporto fosse bello, perché ti separi? – ha detto ancora Teo Mammucari nell’intervista tv – Le separazioni però servono. Dietro ogni sofferenza, c’è una crescita. Quando vedo una sofferenza in arrivo, credo sempre di imparare da questa esperienza”.



Mammucari padre attento e protettivo

“Sono un padre molto attento, scherzo tutto il tempo con lei e io non riesco a trattarla come una persona adulta. Lei non è più una bambina, è una adolescente, ha 14 anni – ha raccontato ancora il conduttore de “Le Iene” riferendosi alla figlia Giulia, avuta da Thais Wiggers – Per me è una bambina. Io geloso? No, non sono geloso… sono protettivo, questo sì. Devo sapere dove sta”.