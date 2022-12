Sanremo, prima del palco dell’Ariston, ci si “esibisce” sulle piattaforme social

Da Giorgia a Mengoni, da Levante a Grignani tutti mostrano sui propri profili l’emozione provata nell’aver sentito pronunciare il proprio nome da Amadeus, mentre elencava quelli dei 22 big che gareggeranno nella prossima edizione

Dopo l’annuncio di Amadeus, in diretta al Tg1, dei nomi dei cantanti he saranno in gara al Festival di Sanremo 2023, sui social impazzano le reazioni dei “nominati”.

C’è chi non ci crede, chi esulta, chi “sviene”, chi piange, chi ride e chi usa slogan.

La prima annunciata dal direttore artistico e conduttore, nella lista dei partecipanti del Festival, è Giorgia, vincitrice dell’edizione del 1995. La cantante apre una finestra sulla sua famiglia:

“Mi scrive mio padre: ‘Giorgia ho visto che vai a Sanremo, ma come ospite?’ Genio”.

“A seguire, mio figlio: mamma io tifo Lazza non te, te lo dico subito. Sò soddisfazioni”.

Il rapper interviene e commenta: “Io tifo te allora”.

Giorgia risponde divertita: “E andiamooo glielo vado subito a dire!”

Ma c’è anche chi ne trae un’occasione per pubblicizzare il nuovo album, come gli Art 31, che tornano insieme per l’occasione

E chi, come Elodie, si fotografa dentro un teatro Ariston deserto. C’è poi Levante, prima preoccupata e poi sollevata, che si rivolge direttamente ad Amadeus, ancora su piccolo schermo

Paola & Chiara sul proprio profilo scrivono “Festival”, che è anche il titolo di una loro canzone e Gianluca Grignani, il classico “perché Sanremo è Sanremo”.

Mentre Leo Gassmann dichiara di essere “scoppiato a piangere come quando ero bambino”, dal profilo di Madame apprendiamo che, nonostante sia in pigiama e pantofole, la cantante è “ready” per il palco dell’Ariston.

La gag più innovativa è quella di Marco Mengoni che apprende la notizia mentre gioca a carte con Fabio Caressa e sulle parole di Amadeus fa finta di svenire, mentre il cronista sportivo urla “Andiamo Marco, andiamo a prenderci quel palco”, mutuando quanto detto durante Germania 2006.

Sempre sui social, ci sono anche le reazioni dei cantanti che sono stati esclusi e che hanno manifestato la loro delusione come Paolo Vallesi e i Jalisse, arrivati al 26° rifiuto

Anche i conduttori parlano del loro Sanremo: l’esperto navigatore social Gianni Morandi, che usa i profili con disinvoltura, posta una foto insieme a Chiara Ferragni e Amadeus e una scenetta sulle scale mobili insieme al direttore artistico

Verosimilmente, come ogni anno, chi animerà il mondo del web con commenti, previsioni e tifo da stadio sarà il pubblico.

Sanremo infatti è uno dei temi che provoca il maggior numero di commenti e discussioni sui social e non è tutto: secondo l’analisi fatta dall’azienda di strategia, comunicazione e marketing digitale DeRev, la 72esima edizione del Festival, che ha totalizzato ascolti da record, ha provocato oltre 26 milioni di interazioni sui profili degli artisti in gara che, dopo Sanremo, hanno portato a casa complessivamente 2 milioni e 372mila nuovi follower.