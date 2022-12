Marracash presenta Marrageddon, il primo grande festival di un rapper in Italia

L’artista sarà direttore artistico e protagonista di due eventi live del 2023, a Milano e Roma. “Un viaggio musicale, una grande festa capace di unire due capitali del rap nazionale”

Marracash ha presentato Marrageddon. Sul suo profilo Instagram il rapper ha annunciato gli unici due live del 2023, due grandi festival a Milano e Napoli, “le due capitali del rap italiano”. Ecco date e info.

MARRACASH, COS’È MARRAGEDDON

Nello stesso giorno in cui ha pubblicato l’edizione deluxe del disco Noi, loro, gli altri (album che ha vinto la Targa Tenco) e ha lanciato il nuovo singolo Importante, Marracash ha anche presentato Marrageddon, un grande festival previsto per settembre 2023 in due città, Milano e Napoli. “Un viaggio musicale, una grande festa capace di unire due capitali del rap nazionale, da nord a sud, da Milano a Napoli”, come ha scritto lo stesso artista sui social. “Il mio primo festival, un sogno che avevo da tempo. Il mio unico evento live nel 2023”. I due appuntamenti saranno il 23 settembre all’Ippodromo Snai La Maura di Milano e il 30 settembre all’Ippodromo di Agnano, a Napoli. Oltre ad esibirsi, Marracash curerà anche la direzione artistica del festival. “A settembre 2023, Marracash partirà da casa sua, Milano, da una location speciale, nonché la più grande in assoluto nella città meneghina, per ospitare un concerto indimenticabile. La seconda tappa del festival non poteva che approdare a Napoli, altro grande simbolo del rap italiano, toccando un altro luogo non convenzionale, per chiudere una due giorni di festival come mai si è visto in Italia” è stato annunciato dalla nota stampa. Il protagonista del festival sarà naturalmente Marracash, ma saranno tanti gli artisti che saliranno sul palco dei due eventi, più gli ospiti a sorpresa che allieteranno il pubblico nei giorni del festival. Per quanto riguarda i biglietti e gli abbonamenti per partecipare a entrambe le tappe, sono già disponibili le prevendite per Milano su Ticketone e Ticketmaster, mentre quelle per Napoli sono su Ticketone e Etes.

MARRACASH, LE SUE PAROLE

Solo qualche giorno fa, a Radio Deejay, il rapper aveva rivelato di avere in preparazione un evento molto importante. “Ho fatto l’annuncio dell’annuncio riguardo una roba dei live. Tutti mi hanno detto: ‘Ah quindi fai San Siro?’. Ma in realtà è una roba più grande di San Siro. Sia nelle ambizioni sia nella capienza”. Recentemente Marracash ha lanciato la versione deluxe del disco Noi, loro, gli altri, che gli ha permesso di vincere la Targa Tenco 2022 proprio nella categoria miglior album. All’interno anche alcune versioni live dei concerti, tra cui le date al Forum di Assago. L’artista ha inoltre pubblicato il nuovo singolo Importante, campionamento di L’importante è finire di Mina, scritta da Cristiano Malgioglio. “La canzone è un po’ provocatoria, un po’ sensuale. Malgioglio è lascivo, era proprio avanti nella scrittura dei testi. È una canzone che conoscono tutti. Mia mamma avrà apprezzato, spero. Io sono un super fan degli anni ’60, per me è la musica italiana più bella”.