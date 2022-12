“Grande Fratello Vip”, incubo Romita: attaccato dalla compagna e in nomination

Primo appuntamento di sabato sera con il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il giornalista se la vedrà al televoto con Charlie

“Grande Fratello Vip” arriva alla ventunesima puntata e per la prima volta il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini va in onda di sabato sera.

Per Attilio momenti difficili dal momento che ha scoperto la reazione furibonda della sua campagna Mimma per gli atteggiamenti troppo intimi con Sarah Altobello. Riuscirà a recuperare il rapporto con Mimma? Gli inquilini della Casa si sono messi in gioco in un divertente spettacolo sulle note di “Sister Act”. Una sorpresa per Edoardo Donnamaria che ha incontrato la madre Chicca. In nomination Charlie e Attilio.

La puntata inizia con una sorpresa per i Vipponi. Alfonso Signorini infatti entra nel cortile della Casa per inaugurare le feste natalizie insieme. Non manca però subito un po’ di veleno visto che Sonia Bruganelli approfitta del collegamento per tirare le orecchie a Sarah, dandole della “rana dalla bocca larga” per la sua abitudine di andare a raccontare in giro tutto ciò che le viene raccontato.

WILMA, TERRIBILE MAESTRA

In programma c’è un numero musicale su “Roma nun fa la stupida stasera” e ne giorni scorsi Wilma ha avuto il suo bel da fare per ottenere dei risultati dal Vipponi. Viene mostrata una clip in la Goich va su tutte le furie per gli errori e le stonature degli altri, che invece vorrebbero prendere la cosa un pochino più alla leggera.

IL BALLETTO DI CARMEN E PAMELA

Si torna in studio con un balletto che vede protagoniste Pamela Prati e Carmen Russo nei panni di due feline. Anche Signorini è rientrato e subito si passa ad affrontare le tensioni emerse nella Casa negli ultimi giorni soprattutto tra le donne. Signorini presenta anche Riccardo Fogli e Milena Miconi che entreranno lunedì.

SCINTILLE TRA LE DONNE IN CASA Nei giorni scorsi i rapporti tra le ragazze sono arrivati ai livelli di guardia, soprattutto tra Antonella e Oriana. La discussione riparte in diretta, tra accuse di falsità, mancanza di empatia e cattiveria. Ma Antonella ha problemi anche con Giaele, che l’accusa di farla oggetto di frecciatine e di discorsi alle spalle da diverse settimane. Signorini prova a chiamare in causa Edoardo, chiedendogli quanto ne abbia piene le scatole di queste liti continue. Lui risponde ironicamente: “Ben venga, che litighi con tutta la casa, basta stia tranquilla con me”.

WILMA, TRADITA O TRADITRICE?

Wilma Goich aveva raccontato la fine del suo matrimonio con Edoardo Vianello parlando dei diversi tradimenti di lui. In un libro pubblicato nei giorni scorsi Vianello ha invece accusata Wilma di averlo tradito. Signorini la chiama così in Led per affrontare con lei l’argomento. Lei ribadisce la sua versione, dicendo di averlo perdonato per tanto tempo ma a un certo punto di essersi stancata. Signorini le mostra diversi estratti dal libro. Tra questi c’è il racconto della fine del loro rapporto, a suo dire avvenuto perché la Goich si sarebbe innamorata di un’altra persona. Wilma ribadisce che non è la verità, che la confessione di avere un altro era stata inventata perché ormai stanca della situazione.

SARAH, ATTILIO E… MIMMUZZA

Nei giorni scorsi la compagna di Attilio Romita ha fatto un tweet furioso nei confronti del giornalista per via della sua vicinanza troppo stretta con Sarah Altobello. Romita proprio nella scorsa puntata aveva fatto gli auguri di compleanno a Mimmuzza, che però non sono bastati a distrarla dalla complicità con Sarah. Romita si spinge a dire che ha pensato anche a una promessa ben più importante da fare, al ché Signorini gli dice che forse prima è necessario fare il punto della situazione. Viene mandata una clip in cui si susseguono immagini e dichiarazioni decisamente significative. Al punto che molti dei Vipponi in Casa sono tra l’imbarazzato e il preoccupato per le conseguenze che possono avere per Romita. Attilio viene convocato in Mistery, dove Signorini gli chiede secondo lui come ha reagito Mimma. Il giornalista si dice sicuro che avrà reagito male. Lui si rende conto di avere esagerato e quando legge il post di Mimma rimane molto male. Chiede scusa alla sua compagna, poi conclude rivolgendosi a Mimma: “Sappia che non la tradirò mai per nessun motivo al mondo”. Dopo questo la Bruganelli entra a piedi giunti sulla Altobello, accusandola di aver messo in difficoltà un uomo per avere un po’ di notorietà. Sarah ribatte che non ha mai messo il dito tra moglie e marito e voleva solo prendersi cura di una persona a cui vuole bene.

MIMMUZZA COMMENTA VIA SOCIAL La vicenda però è tutta aperta. Giulia Salemi avverte infatti che Mimma sta twittando a tutto spiano. Vengono letti i tweet in cui attacca soprattutto Sarah Altobello e anche Orietta Berti che ha provato a difendere Sarah, mentre esalta Sonia e Alfonso. Poi in un tweet invita Romita a ricambiare look “rimettiti i tuoi abiti e le tue belle cravatte. Meglio un ragioniere che un cafone”. Attilio cerca di vedere il positivo: “Se è così agguerrita significa che non mi ha mollato”. Intanto Signorini chiama in confessionale Sarah per darle modo di spiegarsi. Lei ribadisce che per lei era solo un gioco goliardico e di non aver mai avuto intenzione di mettersi tra Romita e Mimma.

IL VERDETTO DEL TELEVOTO E’ il momento di scoprire chi dovrà uscire tra Charlie e Daniele. In realtà Signorini svela che nessuno uscirà ma in ogni caso il preferito del pubblico è Daniele. Gnocchi invece andrà direttamente al televoto che lunedì decreterà un’eliminazione.

GINEVRA LAMBORGHINI E MARCO BELLAVIA Dopo l’esibizione dei Vipponi nei panni delle suore di Sister Act, Signorini si collega con Ginevra Lamborghini che sta facendo la quarantena per entrare qualche giorno nella Casa e perché… si è presa il Covid. Nei giorni scorsi però Bellavia aveva duramente criticato la decisione. Lui si difende dicendo di aver dato semplicemente un parere e di non voler essere offensivo né nei confronti di Ginevra né del Gf. Una giustificazione che non piace né tanto meno basta alla stessa Ginevra, a Sonia e ad Amaurys che accusa Bellavia di aver scritto quelle cose consapevole che poi i social se la sarebbero presa con Ginevra.

PATRIZIA, WILMA E… DANIELE Tra le due donne i rapporti si sono incrinati per colpa del rapporto di Wilma con Daniele, salvo poi ricucirsi quando Daniele si è allontanato. E proprio con Daniele Patrizia ha avuto uno scontro violentissimo, scatenato da un attacco del ragazzo che ha visto nella Rossetti una persona che lo ha attaccato ingiustamente. Il ragazzo poi ha avuto una discussione fortissima con Alberto, che ritiene falso e ipocrita.

LE CONFESSIONI DI EDOARDO DONNAMARIA Edoardo ha raccontato della sua adolescenza difficile, dei problemi con la droga e soprattutto del difficile rapporto con i genitori, in particolare con sua mamma. Poi la risalita, con il trasferimento a Milano, e anche un miglioramento nelle relazioni con i genitori. Poi Edo viene freezato e in giardino entra sua madre. Lui si lascia andare alla commozione. Le parole di Chicca sono molto tenere e sincere. Poi conosce Antonella, alla quale fa i complimenti ma le chiede di smettere di litigare.

LE NOMINATION Anche questa sera le nomination riguarderanno solo gli uomini, in maggioranza nella Casa. Signorini dice chi è il preferito per il pubblico, Luca Onestini, mentre Sonia e Orietta dicono Antonino. I concorrenti vanno in Superled: si parte con Onestini che vota Luca, Alberto fa il nome di Daniele, Antonino vota Edoardo che invece punta su Attilio. George nomina Tavassi così come fa Charlie. Daniele vota Alberto mentre Attilio restituisce il voto a Edoardo. Luca nomina Alberto mentre Tavassi ricambia la nomination con George. Si passa quindi alle nomination segrete. Inizia Oriana che nomina Romita, Giaele fa il nome di Salatino mentre Nikita. Patrizia nomina Attilio, Sarah invece Tavassi. Tocca poi a Wilma che nomina Donnamaria. Micol vota Alberto. Chiude Antonella che fa anche lei il nome di Attilio.