Film stasera in TV da non perdere lunedì 12 dicembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 12 dicembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

The Hanging Sun – Sole di mezzanotte, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Alessandro Borghi in un film Sky Original tratto da un romanzo. Un uomo in fuga verso l’estremo Nord conosce una donna che rappresenta l’unica speranza di salvezza.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Romanzo di una strage, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Valerio Mastrandrea e Pierfrancesco Favino nel film che ricostruisce i fatti di Piazza Fontana.

Angeli d’acciaio, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Hillary Swank nei panni della femminista Alice Paul, che nei primi anni del novecento si è battuta per il voto alle donne.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

La vita è meravigliosa, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

Classico intramontabile diretto da Frank Capra con protagonista il mitico James Stewart.

Modalità aereo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Paolo Ruffini e Lillo in una commedia di Fausto Brizzi. Un imprenditore dimentica il telefonino su un aereo: un addetto alle pulizie se ne appropria.

7 donne e un mistero, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Margherita Buy, Benedetta Porcaroli, Ornella Vanoni e altre grandi attrici in una commedia tinta di giallo.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

All my life, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film tratto da una storia vera. La lancinante diagnosi di una malattia terminale mette alla prova l’amore di una coppia.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Ultimatum alla Terra, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Keanu Reeves è un alieno che avverte l’umanità di un’imminente crisi globale che potrebbe portare alla fine di tutto.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Hugo Cabret, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Martin Scorsese racconta l’avventura di un orfanello alle prese con un automa da ricostruire.

La foresta dei pugnali volanti, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Nell’antica Cina, la dinastia Tang arresta una ragazza cieca sospettata di appartenere ai ribelli.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Il campione, ore 21:25 su Rai 1

Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano in un film a tema calcistico. Per disciplinare un giovane talento, il presidente della squadra gli affianca un insegnante.

Delitti in Paradiso, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv molto fortunata creata da Robert Thorogood ambientata su un’isola.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Renegades – Commando d’assalto, ore 21:20 su Italia 1

Sullivan Stapleton in un adrenalinico action. Un gruppo di Navy Seals deve recuperare un tesoro nazista.

Grey’s Anatomy, ore 21:15 su La 7

Ennesima puntata della nota serie americana che segue le vite di alcuni medici e le loro evoluzioni sentimentali.

Gomorra – La Serie, ore 21:30 su TV8

Salvatore Esposito e Marco D’Amore in una delle serie tv italiane più famose degli ultimi anni.

Gli stivali di Babbo Natale, ore 21:25 su Nove

Una ragazza si innamora di un uomo che lavora travestito da Babbo Natale nel negozio di famiglia ma quest’ultimo d’improvviso scompare.