Alessandra Mastronardi, weekend sulla neve con il nuovo amore

Prima l’uscita ufficiale alla Scala di Milano, poi le foto social con Gianpaolo Sannino

Alessandra Mastronardi esce allo scoperto con il suo nuovo amore.

Il misterioso Mister X con cui è stata paparazzata tempo fa, finalmente ha un nome e, dopo il debutto ufficiale della coppia in passerella alla prima della Scala a Milano, ora l’attrice posta foto a due anche sui social. Archiviata la storia con Ross McCall durata 4 anni, ora nel suo cuore c’è Gianpaolo Sannino, medico dentista romano che vive a Milano. I due hanno trascorso un weekend romantico sulla neve.

Alla Scala il debutto ufficiale

Il debutto ufficiale in coppia di Alessandro Mastronardi e Gianpaolo Sannino è avvenuto in occasione della prima al teatro La Scala di Milano, dove l’attrice e il dentista sono arrivati insieme sulla passerella riservata ai vip, belli, eleganti e innamorati. La 36enne che è stata legata per quattro anni al collega Ross McCall, si è presentata con un abito scuro dalla scollatura profonda e audace. A scortarla il suo nuovo fidanzato che l’ha tenuta per mano durante l’ingresso e davanti ai flash che scattavano impazziti.

Weekend a St. Moritz

Una volta rotto il ghiaccio, Alessandra Mastronardi ha scelto di mostrarsi anche sui social con il suo nuovo fidanzato. L’attrice e Sannino si sono regalati un weekend sulla neve a St- Moritz dove c’erano anche Michelle Hunziker, Ilary Blasi, Chiara Ferragni e Fedez, Melissa Satta e molti altri personaggi dello showbiz. A un evento di moda i due si sono fatti nuovamente fotografare insieme per la gioia dei fan. Lei era tutta imbacuccata in un cappotto di pelliccia e colbacco e lui è sceso in pista al suo fianco.

La storia cominciata diversi mesi fa

Ha protetto la sua privacy per mesi. Poi Alessandra Mastronardi ha deciso di rivelare chi è l’uomo che le ha fatto battere ancora il cuore. Paparazzata in atteggiamenti intimi meno di un anno fa, l’attrice diventata famosa grazie alla serie “I Cesaroni” è uscita allo scoperto con il famoso dentista. “Un meraviglioso sogno diventato realtà. La Prima di tutto. Tanto tanto emozionati ma felici” aveva scritto lei a corredo di alcune foto alla Scala con il suo principe azzurro e poi di un video in cui i due camminano mano nella mano.