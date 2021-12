Joele Milan e Ilaria Melis si sono lasciati, il tronista: “Storia finita, non voglio guerre social”

L’ex tronista di Uomini e Donne Joele Milan annuncia la rottura con Ilaria Melis. I due vennero cacciati dal programma di Maria De Filippi dopo essersi accordati per sentirsi di nascosto

Joele Milan e Ilaria Melis si sono lasciati. A comunicarlo è stato l’ex tronista di Uomini e Donne, che venne cacciato dal programma perché sorpreso a impartire indicazioni alla corteggiatrice, su come sentirsi fuori dal programma. In una serie di Instagram Stories, Joele ha comunicato la fine della brevissima relazione e i motivi che hanno portato a dirsi addio.

Joele Milan dice addio a Ilaria Melis

Le voci di crisi si rincorrevano ormai da tempo. Così, Joele Milan ha ritenuto opportuno intervenire sui social. In una serie di Instagram Stories ha confermato la fine della frequentazione con Ilaria Melis, conosciuta nel programma Uomini e Donne, da cui vennero allontanati entrambi:

“Faccio questo video per rispondere a tutti quelli che me lo stanno chiedendo, per informarvi che le cose tra me e Ilaria non sono andate e abbiamo deciso di chiudere. Uscito dal programma ho capito che non c’era quella magia che invece percepivo all’interno del programma, che ha fatto sì che la volessi conoscere al di fuori”.



I motivi della rottura: divergenze caratteriali

Joele Milan ha accennato brevemente ai motivi che hanno convinto lui e Ilaria Melis a prendere strade diverse. Sembra che i due abbiano riscontrato delle divergenze caratteriali:

“Purtroppo due persone caratterialmente non si finiscono mai di conoscere. Ci vuole tanto tempo per capire i pregi e i difetti di una persona e, ovviamente, all’interno del programma è una situazione completamente diversa. Dispiace, ma bisogna anche saper reagire, andare avanti e capire le cose che ti fanno star bene. Con questo, non voglio assolutamente una guerra social perché semplicemente una storia è finita, ma si va avanti. Ilaria non è stata la mia scelta, ma la persona che ho voluto conoscere al di fuori del programma, dopo una situazione sicuramente complessa. Con questo volevo ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine, che ci hanno apprezzato, che ci hanno sostenuto sempre, anche nei momenti più difficili”.

