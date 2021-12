GF Vip, Manila bacchetta la Monsè e Sonia Bruganelli la attacca in diretta

L’opinionista ha seguito lo scontro tra la Nazzaro e Maria a causa di Soleil e si è scagliata contro l’ex Miss Italia su Instagram

Sonia Bruganelli ha attaccato Manila Nazzaro anche fuori dagli studi del GF Vip 6. L’occasione per fare l’opinionista a domicilio si è presentata dopo lo scontro tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. No, Sonia non è intervenuta per dire la sua e chissà dalla parte di chi si schiererà in questo scontro. Soleil è sempre stata nelle sue grazie, ma nelle ultime puntate Sonia ha detto a Sophie che le sta piacendo sempre di più. In attesa di scoprire se prenderà posizione, e magari per rimproverare la Sorge per i toni usati e la tempistica, si è scagliata contro Manila Nazzaro.

Al contrario Maria Monsè invece è corsa ad avvisare Soleil del fatto che nella stanza arancione stessero parlando di lei. Non che la Sorge avesse bisogno di conferme, perché conosce bene il gioco e sapeva altrettanto bene che si sarebbe parlato in ogni angolo della Casa di questo scontro. E chissà, forse è proprio ciò che stava cercando: questo è pane per i suoi denti. Oltre al fatto che anche lei si apparta con Alex Belli o altri per parlare e sparlare di Miriana, Gianmaria, Sophie o il malcapitato di turno.

Manila ha saputo cosa ha fatto Maria e non ha gradito, così le stava spiegando che così facendo ha solo aizzato ancor di più Soleil mentre lei, come anche Biagio, avevano provato a calmare le acque. E soprattutto a farle capire l’errore. La Monsè ha ritenuto opportuno invece dire tutto a Soleil perché, secondo lei, c’era un gruppo contro uno. Così si è giustificata. Assistendo allo scontro tra Manila e Maria, Sonia Bruganelli ha attaccato la Nazzaro su Instagram: “Momenti di Manila pensiero. Nessuno può esprimere un suo parere., lei ti dirà sempre cosa è meglio fare… Lo sa lei. Se vuoi essere nel giusto segui il Manila pensiero. Sempre”.

