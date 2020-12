Rita Rusic contro Vittorio Cecchi Gori: “Era aggressivo”, poi svela perché non gli parla più da mesi

Rita Rusic è tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda oggi, sabato 12 dicembre. La produttrice ha dichiarato che da mesi ha interrotto ogni rapporto con Vittorio Cecchi Gori. Lo ha accusato di averle tolto tutto e ha spiegato: “Dopo 20 anni, un giorno, all’improvviso, mi hanno detto che non potevo più entrare in ufficio e nelle nostre case”.

Rita Rusic è tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda oggi 12 dicembre. La produttrice ha ripercorso il suo matrimonio con Vittorio Cecchi Gori e ha fatto sapere che l’estate scorsa ha interrotto i rapporti con il suo ex marito. Parlando del noto imprenditore, tuttavia, si è detta certa che lui l’abbia amata veramente. Il suo approccio, a suo dire, sarebbe cambiato solo dopo che lei è riuscita a realizzarsi come donna, portando a casa i primi successi: “Era un uomo che sapeva plasmarti ed io quando l’ho conosciuto ero molto giovane. Penso mi abbia amata davvero, ma le cose sono iniziate a cambiare quando sono diventata una donna di successo, quando i giornali hanno iniziato a scrivere di me. Ero contenta, ma allo stesso tempo dispiaciuta per lui. Sentivo come se gli avessi tolto qualcosa per realizzarmi. Invece, non gli avevo tolto niente”.

La dolorosa separazione

Rita Rusic, allora, ha raccontato che nel corso del loro matrimonio, Vittorio Cecchi Gori le avrebbe impedito di rilasciare interviste: “Per 16 anni non mi ha mai concesso la possibilità di fare un’intervista. Questo senso di competizione gliel’ha trasmesso suo padre, che era molto geloso”. Nel 2000 si sono separati, ma la sessantenne ha fatto sapere che accarezzava l’idea di lasciarlo già da tre anni. Quindi ha dichiarato: “Il malessere era arrivato molto prima ed era arrivato anche per i nostri figli. Vittorio era diventato un uomo aggressivo”. La conduttrice Silvia Toffanin, allora, ha chiesto a Rita Rusic se il suo ex marito sia mai stato violento fisicamente. La produttrice ha replicato:

“Si sa che nei momenti drammatici può succedere di tutto. Eravamo diventati una famiglia sofferente, lui se ne rendeva conto ma si vede che dall’altra parte c’era qualcosa di più importante. È stato molto triste separarmi, ma l’ho fatto anche per un forte senso di responsabilità per i figli. Loro hanno sofferto la mancanza d’amore da parte di un padre che, forse, non era in grado di dargliene”.

Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori non si parlano più

Infine, ha chiarito di avere interrotto ogni rapporto con Vittorio Cecchi Gori. Sembravano essersi ritrovati, ma la scorsa estate è arrivata la rottura definitiva. Vecchi rancori hanno fatto di nuovo capolino. Rita Rusic ritiene che l’ex marito le abbia tolto tutto. A suo dire, le impedirebbe persino di entrare in ufficio e nelle loro case. Lo ha accusato, inoltre, di vedere la sua famiglia come se fossero dei nemici:

“Non ci parliamo da giugno, da quando l’ho rimproverato per avermi tolto tutto. Lo rispetto come padre dei miei figli, ma non gli perdonerò mai il fatto di aver confuso la sua unica famiglia per dei nemici e anche il fatto di avermi tolto la dignità di produttrice. Ho resistito per anni in una situazione difficile per i figli e anche per il lavoro. Dopo 20 anni, un giorno, all’improvviso, mi hanno detto che non potevo più entrare in ufficio e nelle nostre case. Parlano sempre della mia separazione milionaria, ma la verità è che ho fatto un divorzio a ‘zero euro’, nonostante fossimo una delle famiglie più agiate d’Italia”.

Daniela Seclì, Tv.fanpage.it